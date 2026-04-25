Les dirigeants de l'UE appellent à une fin durable du conflit au Moyen-Orient

Les dirigeants de l'Union européenne (UE) ont appelé vendredi 24 avril à des efforts diplomatiques pour négocier une fin durable au conflit au Moyen-Orient, demandant aussi une liberté de navigation pleine et permanente dans le détroit d'Ormuz.

>> Trump affirme que les États-Unis et l'Iran pourraient reprendre des discussions

>> L'Iran déterminé à contrôler le trafic dans le détroit d'Ormuz jusqu'à la fin du conflit

>> Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements

Photo : Xinhua/VNA/CVN

À la suite d'une réunion informelle des dirigeants du bloc et d'une réunion avec des partenaires du Moyen-Orient à Chypre, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a déclaré que l'objectif commun était désormais de négocier une fin durable au conflit, soulignant que "cela inclut le rétablissement d'une liberté de navigation totale et permanente dans le détroit d'Ormuz, sans péage".

Antonio Costa, le président du Conseil européen, s'est joint à l'appel demandant que les efforts diplomatiques soient poursuivis dans le but de trouver une solution durable.

Il a noté que le conflit au Moyen-Orient a déjà eu des conséquences désastreuses pour les populations, pour les infrastructures et pour l'économie mondiale, ajoutant que "chaque jour qui passe sans solution, la situation ne fait qu'empirer".

Selon M. Costa, le détroit d'Ormuz doit "rouvrir immédiatement, sans restrictions et sans péages", car la liberté de navigation y est "vitale pour le monde entier".

Il a également demandé de poursuivre les efforts diplomatiques au Liban dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays.

De son côté, Mme Von der Leyen a déclaré qu'il ne serait pas possible de parvenir à la stabilité au Moyen-Orient et dans le Golfe tant que le Liban restera en crise, et elle a appelé en conséquence à une voie permanente vers l'apaisement des tensions, affirmant qu'une pause temporaire dans les hostilités n'est pas suffisante.

Elle a aussi proposé d'élargir la portée des missions de l'Union européenne, comme la mission navale Aspides du bloc, de la protection maritime à une "coordination maritime conjointe sophistiquée".

Les dirigeants de l'UE ont par ailleurs mis en garde contre l'impact économique de la crise au Moyen-Orient, notamment sur les prix de l'énergie.

Xinhua/VNA/CVN