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Aéroport de Delhi : six blessés après l'interruption du décollage d'un vol de SWISS

Au moins six passagers ont été blessés tôt dimanche matin 26 avril lorsqu'un avion de la compagnie SWISS International Airlines a dû interrompre son décollage après qu'un de ses moteurs a pris feu sur l'une des pistes de l'aéroport international Indira Gandhi de Delhi, a indiqué l'aéroport.

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Tous les passagers ont dû être immédiatement évacués. Le vol Delhi-Zurich a été annulé vers 01h08, heure locale. Il y avait 232 personnes à bord, et les passagers blessés ont ensuite été admis dans un hôpital privé local. Une alerte générale a été déclenchée à l'aéroport de Delhi, a signalé la direction de l'aéroport dans un communiqué officiel. "Aux premières heures de ce matin, une alerte générale a été déclenchée à l'aéroport de Delhi concernant le vol LX 147 (DEL-ZRH) de SWISS International Airlines sur la piste 28/10", a précisé le communiqué. Un article en ligne du quotidien indien Times of India a cité un communiqué de la compagnie : "L'avion concerné est un Airbus A330 (HB-JHK). SWISS a mis en place une cellule de crise. Il y avait 228 passagers et quatre bébés à bord. L'équipage a annulé le décollage et, après avoir évalué la situation, a décidé par mesure de précaution de procéder à l'évacuation des passagers de l'avion". 

Xinhua/VNA/CVN

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