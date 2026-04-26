Aéroport de Delhi : six blessés après l'interruption du décollage d'un vol de SWISS

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Tous les passagers ont dû être immédiatement évacués. Le vol Delhi-Zurich a été annulé vers 01h08, heure locale. Il y avait 232 personnes à bord, et les passagers blessés ont ensuite été admis dans un hôpital privé local. Une alerte générale a été déclenchée à l'aéroport de Delhi, a signalé la direction de l'aéroport dans un communiqué officiel. "Aux premières heures de ce matin, une alerte générale a été déclenchée à l'aéroport de Delhi concernant le vol LX 147 (DEL-ZRH) de SWISS International Airlines sur la piste 28/10", a précisé le communiqué. Un article en ligne du quotidien indien Times of India a cité un communiqué de la compagnie : "L'avion concerné est un Airbus A330 (HB-JHK). SWISS a mis en place une cellule de crise. Il y avait 228 passagers et quatre bébés à bord. L'équipage a annulé le décollage et, après avoir évalué la situation, a décidé par mesure de précaution de procéder à l'évacuation des passagers de l'avion".

Xinhua/VNA/CVN