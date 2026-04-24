Congo-Brazzaville : Anatole Collinet Makosso reconduit au poste de Premier ministre

Anatole Collinet Makosso, 61 ans, a été reconduit au poste de Premier ministre de la République du Congo, selon un décret présidentiel lu à la télévision nationale, jeudi 23 avril dans la nuit à Brazzaville, par le directeur de cabinet du président de la République, Florent Ntsiba.

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La reconduction intervient à la suite de la prestation de serment et de l'investiture du président Denis Sassou N'Guesso le 16 avril, pour un nouveau quinquennat. Anatole Collinet Makosso doit ainsi soumettre au président de la République la liste de sa nouvelle équipe gouvernementale.

Xinhua/VNA/CVN