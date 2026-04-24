Congo-Brazzaville : Anatole Collinet Makosso reconduit au poste de Premier ministre

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La reconduction intervient à la suite de la prestation de serment et de l'investiture du président Denis Sassou N'Guesso le 16 avril, pour un nouveau quinquennat. Anatole Collinet Makosso doit ainsi soumettre au président de la République la liste de sa nouvelle équipe gouvernementale.
Xinhua/VNA/CVN