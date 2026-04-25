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Brefs / International
L'Iran prévoit d'organiser le Sommet de la Caspienne en août malgré le conflit

L'Iran prévoit d'organiser le 7e Sommet de la Caspienne, a déclaré vendredi 24 avril à RIA Novosti l'ambassadeur d'Iran en Russie, Kazem Jalali.

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"Pour le moment, nous prévoyons d'organiser la conférence" et l'événement aura certainement lieu si les conditions le permettent, a annoncé l'ambassadeur. Le gouvernement iranien prévoit d'organiser le Sommet de la Caspienne le 12 août de cette année, ce qui pourrait être la première opportunité potentielle d'une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei. Le Sommet de la Caspienne est une plateforme de négociation de haut niveau réunissant les dirigeants des cinq Etats riverains, à savoir la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, le Kazakhstan et le Turkménistan, connus sous le nom des "Cinq  États de la Caspienne".

Xinhua/VNA/CVN

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