Le Salon international de Food & Hospitality Vietnam 2026 s’est ouvert à Hô Chi Minh-Ville

La 13 e édition du Salon international de l'alimentation et de l'hôtellerie (Food & Hospitality Vietnam - FHV) 2026, le plus grand événement du secteur dans la région, a ouvert ses portes au Centre des expositions et des congrès de Saïgon (SECC). Organisé par Informa Markets Vietnam sous le patronage du Service de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, l'événement marque une étape importante pour la filière.

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L'un des points forts de cette édition est son association inédite avec HOTELEX Vietnam, salon international des équipements pour restaurants, hôtels et services de restauration. Cette initiative promet de créer un écosystème complet de solutions pour les entreprises, dans un contexte de marché en constante évolution.

Près de 400 exposants venus de 36 pays et territoires

Se déroulant du 24 au 26 mars, les salons FHV 2026 et HOTELEX Vietnam 2026 constituent non seulement un forum commercial, mais aussi un indicateur de la capacité des entreprises vietnamiennes à s'adapter aux normes rigoureuses du secteur des services à l'échelle mondiale.

Avec une surface d'exposition allant jusqu'à 13.000 m², les deux salons réunissent cette année environ 400 exposants provenant de 36 pays et territoires, ainsi que 19 pavillons internationaux.

Cette première collaboration avec HOTELEX Vietnam est considérée par les experts comme une initiative stratégique visant à approfondir la spécialisation, permettant aux entreprises d'accéder non seulement aux matières premières alimentaires et aux boissons, mais aussi aux technologies d'exploitation, aux équipements de cuisine et aux normes de service les plus avancés.

Dans son discours d'ouverture, Ian Robert, vice-président senior d'Informa Markets Asia, a souligné que le secteur vietnamien de l'alimentation et de l'hôtellerie entrait dans une nouvelle phase de transformation, marquée par la numérisation et une priorité accordée au développement durable.

Selon les experts, le secteur de l'alimentation, des boissons et de l'hôtellerie au Vietnam est confronté à des défis importants liés à l'évolution des comportements des consommateurs, à la pression exercée pour optimiser les coûts d'exploitation et aux exigences strictes en matière de développement durable. D'après les organisateurs, les principales tendances qui façonneront l'avenir du secteur sont les suivantes : une alimentation saine et une consommation responsable, répondant à la demande croissante des consommateurs en matière de santé et de protection de l'environnement ; l'automatisation et l'intelligence artificielle, avec l'application de la technologie à la gestion des cuisines, à l'exploitation des restaurants et à la personnalisation de l'expérience-client afin de résoudre les problèmes de personnel et de coûts ; ainsi que la transformation numérique, notamment l'exploitation des plateformes sociales pour convertir le contenu en revenus concrets.

L'événement devrait attirer 17.000 visiteurs professionnels, notamment des chefs d'entreprise, des investisseurs et des cadres supérieurs. Cela témoigne du besoin important de réseautage au sein de la communauté des affaires après une période de volatilité des marchés.

Kyrielle d’activités parallèles variées

Lors de l'événement, FHV 2026 présente les produits et solutions les plus récents dans les domaines des ingrédients alimentaires, des boissons, des technologies de transformation, des équipements de cuisine et de boulangerie, des solutions d'exploitation pour restaurants et hôtels, de la chaîne d'approvisionnement et des services d'assistance.

L'événement offre ainsi aux entreprises l'opportunité de se tenir au courant des tendances, de développer leur coopération et de trouver des solutions optimales pour améliorer leur efficacité. L'un des points forts de FHV 2026 est le programme FHV Premier Connect, une activité de réseautage spécialisée pour les acheteurs potentiels et les exposants de haut niveau.

Grâce à des rencontres individuelles (1:1) organisées à l'avance en fonction des besoins et des centres d'intérêt, FHV Premier Connect permet aux entreprises d'optimiser leurs opportunités d'échange, de trouver des partenaires adaptés et de développer leur coopération commerciale. Ce programme améliore non seulement l'efficacité du réseautage pendant le salon, mais apporte également une valeur commerciale concrète aux acheteurs et fournisseurs nationaux et internationaux.

Par ailleurs, les activités de valorisation des compétences professionnelles ont été considérablement enrichies. Le concours Vietnam Culinary Challenge (VNCC) de cette année bénéficie du parrainage officiel de la World Association of Chefs Societies (WACS), confirmant ainsi le prestige et les normes internationales de la gastronomie vietnamienne.

De plus, le concours Vietnam Housekeeping Competition est organisé pour la première fois à l'échelle internationale, avec pour objectif d'harmoniser les processus de service dans le secteur de l'hôtellerie au Vietnam.

Dans le cadre de cet événement, de nombreux ateliers sont également proposés. Les discussions portent principalement sur des thématiques stratégiques telles que : l'optimisation des modèles d'exploitation des restaurants à l'ère du Guide Michelin, les tendances et les défis du secteur CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) en 2026, l'évolution du marché hôtelier vietnamien vers une croissance durable, la gestion moderne de l'entretien ménager, l'application des technologies dans la production alimentaire et chocolatière, le développement des marchés internationaux des matières premières ou encore l'exploitation des plateformes numériques pour monétiser le contenu.

Texte et photos : Tân Dat/CVN