L’hôtellerie va accélérer sa croissance grâce à la transformation numérique

Plus de 2.000 visiteurs, dont des centaines de représentants d’hôtels et de restaurants, avec 45 intervenants, participeront à l’Exposition-Forum sur la technologie et l’innovation dans l’industrie hôtelière (HORECFEX Vietnam) 2024, à Dà Nang (Centre), les 23 et 24 septembre.