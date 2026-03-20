Hô Chi Minh-Ville : plus de 200.000 visiteurs attendus pour le 4e Festival du banh mi

L’Association touristique de Hô Chi Minh-Ville a organisé, le 19 mars à Hô Chi Minh-Ville, une conférence de presse pour annoncer la tenue du 4 e Festival du banh mi 2026. L’événement se déroulera du 23 au 26 avril au parc Lê Van Tam.

>> La cuisine de rue de Hanoï séduit des visiteurs internationaux

>> Délices du Vietnam parmi les meilleurs au monde

>> Dans les rues de Hanoï : 24 heures d’aventure avec seulement 24 livres sterling

Photo : VNA/CVN

Placée sous le thème "Le banh mi vietnamien, valeur gastronomique mondiale - rayonnement sur les cinq continents", cette édition ambitionne d’attirer plus de 200.000 visiteurs. Avec quelque 150 stands et près d’une centaine d’exposants déjà inscrits, le festival proposera une riche palette d’activités culinaires et culturelles. Les visiteurs pourront découvrir une grande diversité de spécialités, participer à des animations interactives et profiter d’offres promotionnelles proposées par les partenaires.

L'événement bénéficiera du rayonnement de deux ambassadeurs de renom : Miss H’Hen Niê et le célèbre blogueur Ngô Trân Hai An. Les organisateurs ont souligné que la sécurité alimentaire constitue une priorité absolue, avec la mise en œuvre rigoureuse des normes en coordination avec les autorités compétentes.

Le programme comprendra plusieurs temps forts, dont le concours Pagett Award, des forums d’échanges professionnels et des tables rondes thématiques, notamment sur la valorisation du banh mi vietnamien en tant que patrimoine culinaire et son positionnement sur la scène internationale. Des espaces immersifs permettront également de retracer l’évolution du banh mi, du passé à nos jours, avec des installations originales telles qu’une tour Eiffel et des motifs floraux en banh mi, en écho à l’année du Cheval.

Parmi les activités phares figurent aussi des démonstrations culinaires, dont une présentation de 50 plats végétariens accompagnant le banh mi, des spectacles artistiques, des espaces de commerce gastronomique ainsi que des initiatives de soutien à l’entrepreneuriat, comme la remise de chariots à banh mi à de jeunes porteurs de projets.

Introduit au Vietnam durant la période coloniale, le banh mi s’est progressivement transformé pour devenir une spécialité nationale à part entière. D’abord simple combinaison de pain, de viande et d’assaisonnements, il s’est enrichi au fil du temps d’ingrédients variés tels que le pâté, la charcuterie, le beurre, la mayonnaise, les légumes marinés, la coriandre ou encore différentes sauces, reflétant la créativité culinaire vietnamienne.

Photo : ND/CVN

Les vietnamiens ont apporté ce sandwich spécial dans toutes les régions du monde. Le banh mi a non seulement laissé de bonnes impressions pour les visiteurs étrangers au Vietnam, mais il est également présent dans de nombreux pays à travers le monde. On trouve dans de nombreuses grandes villes du monde des boulangeries de banh mi vietnamien, attirant de nombreux gourmets.

Sa reconnaissance internationale ne cesse de croître : il figure au 7e rang du classement des 50 meilleurs plats de rue au monde établi par TasteAtlas et a également été distingué par CNN parmi les meilleurs mets de rue d’Asie.

Plusieurs figures de la scène culinaire internationale lui ont rendu hommage. Le journaliste de la BBC David Farley l’a ainsi qualifié de "meilleur sandwich au monde", tandis que le célèbre chef Anthony Bourdain en a fait l’éloge dans son émission "No Reservations" sur CNN.

Le terme banh mi est enregistré dans le dictionnaire Oxford depuis 13 ans, qui le décrit comme un célèbre plat vietnamien, créé avec du pain tranché et une garniture très riche composée du pâté, de la viande, des légumes, de la pimentade, des épices, ect.

VNA/CVN