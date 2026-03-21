Pleurotes du panicaut braisés à la sauce soja

Les pleurotes du panicaut braisés à la sauce soja offrent une expérience gustative à la fois simple et raffinée. Véritable ode à la légèreté, ce plat séduit par la douceur naturelle des champignons, dont la texture ferme et élastique s’imprègne d’une sauce onctueuse. L’ensemble est sublimé par le parfum envoûtant de l’ail et de l’échalote frits, relevé d’une fine note de poivre pour accompagner idéalement un bol de riz chaud.

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Pour 2 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

- 500 g de pleurotes du panicaut

- 2 gousses d’ail

- 2 échalotes

- 20 g de ciboules

- 2 piments longs (1 rouge - 1 vert)

- 2 cuillères à soupe (c.à.s) d’huile

- Assaisonnement : poivre moulu, fond de volaille, sauce soja, sucre brun, sauce d’huître végétarienne

Préparation

- Tout d’abord, mettre 500 g de pleurotes du panicaut dans un bol d’eau additionnée d’un peu de sel et laisser tremper environ 10 minutes afin de nettoyer les champignons et d’éliminer les odeurs éventuelles.

- Ensuite, presser soigneusement les champignons avec les mains pour retirer l’excès d’eau.

- Hacher finement ou mixer les 2 gousses d’ail et les 2 échalotes. Laver 20 g de ciboule puis la couper en petits morceaux.

- Pour les 2 piments longs, retirer le pédoncule, les couper en deux pour enlever les graines, puis les découper en carrés de taille moyenne.

- Préparez un bol, puis ajoutez 1 c.à.s de sucre brun, 1/2 cuillère à café (c.à.c) de fond de volaille, 2 c.à.s de sauce soja, 1 c.à.s de sauce d’huître végétarienne et 1/2 c.à.c de poivre moulu. Mélangez bien jusqu’à ce que les assaisonnements soient complètement dissous.

- Ajoutez ensuite les morceaux de piment dans la sauce, puis versez l’ensemble dans le bol contenant les champignons. Mélangez bien afin que la sauce enrobe uniformément les champignons et laissez mariner pendant 30 minutes.

- Une fois les champignons bien imprégnés de la marinade, utilisez des ciseaux pour les couper en morceaux de taille moyenne. Cette étape est importante pour permettre aux champignons braisés à la sauce soja d’être encore plus savoureux.

Cuisson

- Placez une poêle sur le feu, ajoutez 1 c.à.s de sucre brun et 1 c.à.s d’eau, puis faites chauffer à feu doux jusqu’à ce que le sucre fonde et prenne une belle couleur caramel brun ambré.

- Ajoutez ensuite 2 c.à.s d’huile, puis l’ail et l’échalote hachés, et faites revenir jusqu’à ce qu’ils deviennent parfumés.

- Versez ensuite tous les champignons marinés dans la poêle et faites revenir à feu moyen. Il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’eau, car les champignons vont naturellement libérer suffisamment de liquide pendant la cuisson.

- Remuez régulièrement et laissez mijoter jusqu’à ce que la sauce épaississe et que les champignons deviennent tendres et brillants. Ajoutez ensuite la ciboule ciselée, puis retirez du feu.

Les champignons braisés à la sauce soja sont maintenant prêts, avec une belle couleur brun ambré, parfumés au poivre et aux arômes d’ail et d’éhalote frits.

Nguyên Thành/CVN