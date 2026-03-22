Saigontourist met les petits plats dans les grands

Les 7 et 8 mars, le groupe Saigontourist et le journal Tuôi Tre ont fait vibrer la commune de Bàu Bàng, à Hô Chi Minh-Ville, au rythme de la 8 e édition du Festival “ Pho de l’amour”. Un rendez-vous gourmand qui confirme l’attrait indémodable suscité par le plat populaire national.

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Photo: SG/CVN

Le Festival "Pho de l’amour" 2026 visait à contribuer au bien-être matériel et spirituel des habitants locaux, des travailleurs et des étudiants confrontés à des difficultés dans une région en pleine transformation industrielle et urbaine. Il a également permis de diffuser des valeurs humanitaires et l’esprit de partage à travers la dégustation de plats traditionnels profondément ancrés dans la culture vietnamienne. L’événement a réuni actuels et anciens dirigeants du Conseil populaire, du Comité populaire, des services et branches, agences et organisations de Hô Chi Minh-Ville.

Lors du Festival, des cuisiniers de grandes chaînes de restaurants de pho (soupe de nouilles vietnamienne) du pays et d’hôtels membres haut de gamme de Saigontourist ont préparé et servi gratuitement 12.000 bols de pho aux travailleurs, ouvriers et étudiants de la commune de Bàu Bàng et des environs, notamment les communes de Long Hoa, Bên Cat, Long Nguyên, Tru Van Tho et An Long. Outre la préparation des bols de pho, l’événement comprenait également des démonstrations culinaires de pho, des conseils de professionnels pour créer des moyens de subsistance durables pour la population et des programmes d’échanges culturels et artistiques.

Le comité d’organisation a également offert 350 cadeaux aux travailleurs et ouvriers défavorisés de la commune de Bàu Bàng et de ses voisines, apportant ainsi un soutien concret aux familles en ce début d’année. Par ailleurs, les organisateurs ont rendu visite aux familles politiques et aux personnes ayant contribué à la révolution de la commune de Bàu Bàng et leur ont remis trois cadeaux d’une valeur de 5 millions de dôngs chacun (espèces et cadeaux compris). Cette initiative illustre l’importance de la tradition vietnamienne “Quand on boit de l’eau, on pense à la source” et témoigne de la gratitude envers ceux qui ont consacré leur vie au pays.

Photo: SG/CVN

De nombreuses entités clés de Saigontourist ont participé à la coordination de cet événement, notamment les hôtels Rex Saigon, Majestic Saigon, Grand Saigon, Continental Saigon, Kim Dô et Dê Nhât, le voyagiste Saigontourist Travel, la coentreprise Hoa Viêt, l’École hôtelière de Saigontourist et l’opérateur de télévision par câble Saigontourist (SCTV). La participation de nombreux membres témoigne de l’engagement social et de la tradition de développement communautaire du groupe, unité publique leader du secteur du tourisme et des services à Hô Chi Minh-Ville.

Activité à fort impact social

"C’est bien plus qu’un simple événement culinaire, c’est une activité à fort impact social. En offrant 12.000 bols de +pho+ et des cadeaux significatifs, nous souhaitons contribuer au bien-être matériel et spirituel des populations locales, des anciens combattants, des familles politiques et plus particulièrement, des travailleurs et ouvriers en difficulté dans cette région. Saigontourist est convaincu que le développement économique doit aller de pair avec la responsabilité sociale. Nous croyons que chaque bol de +pho+ offert est non seulement un repas réconfortant, mais aussi un geste de partage et d’encouragement, une source de confiance et de motivation pour s’épanouir", a indiqué Nguyên Thi Anh Hoa, présidente de Saigontourist et co-responsable du comité de pilotage de la 8e édition du "Pho de l’amour".

Photo: SG/CVN

À travers ses huit éditions, le festival a démontré sa valeur humanitaire et son impact positif sur la communauté. L’édition 2026 organisée dans la commune de Bàu Bàng et ses environs constitue une étape importante, témoignant de l’engagement de Saigontourist et du journal Tuôi Tre (Jeunesse) auprès des populations et des travailleurs, contribuant à l’édification d’une communauté durable et solidaire.

L’événement marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre Saigontourist et le journal Tuôi Tre, après le succès des festivals du pho du Vietnam au Japon en 2023, en République de Corée en 2024 et à Singapour en 2025. Il marque également le début d’une série d’activités dans le cadre du Festival du pho du Vietnam 2026, organisé conjointement par Saigontourist et le journal Tuôi Tre, et qui devrait avoir lieu en Australie au troisième trimestre de cette année.

Tân Dat - Trong Phuc/CVN