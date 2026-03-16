Le Vietnam reste attractif pour les grandes chaînes hôtelières de luxe

La forte hausse du nombre d’arrivées de touristes et les performances hôtelières croissantes au Vietnam attirent un nombre grandissant de marques hôtelières internationales désireuses de s’implanter sur le marché vietnamien de l’hôtellerie de luxe, en pleine expansion.

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Les données de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam montrent que le pays a accueilli plus de 4,68 millions de visiteurs internationaux au cours des deux premiers mois de 2026, soit une hausse de 18,1% par rapport à la même période de l’année précédente.

Outre l’augmentation du nombre de visiteurs, les dépenses d’hébergement ont également connu une nette amélioration. Les taux d’occupation des hôtels et les prix des chambres dans les grandes villes comme Hô Chi Minh-Ville et Hanoï ont dépassé les niveaux records d’avant la pandémie, observés en 2018-2019, vers la fin de 2025, créant ainsi une dynamique positive pour 2026.

Dans le segment des hôtels cinq étoiles, le prix moyen d’une chambre a atteint 170 à 188 dollars américains par nuit, avec des taux d’occupation de 75 à 80%. Les hôtels quatre étoiles proposent des tarifs d’environ 110 à 130 dollars américains par nuit, avec un taux d’occupation de 72 à 78%.

Les analystes du secteur affirment que ces chiffres reflètent une demande soutenue de la part des touristes internationaux, des voyageurs d’affaires et du segment en pleine croissance du tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events).

Hanoï : accueillir entre 30 et 35 millions de touristes

Selon le cabinet de conseil immobilier international Avison Young, le segment des hôtels de milieu et haut de gamme demeure le principal moteur du marché, avec des prix des chambres et des taux d’occupation relativement élevés par rapport à la période précédant la pandémie de COVID-19.

À Hanoï, les hôtels cinq étoiles affichent actuellement un prix moyen d’environ 160 dollars américains par nuit, avec des taux d’occupation compris entre 70% et 75%. Dans le segment quatre étoiles, le prix moyen d’une chambre est d’environ 95 dollars américains par nuit, avec un taux d’occupation de 68% à 73%.

Ces niveaux d’activité suggèrent une reprise stable des flux touristiques internationaux ainsi qu’une demande intérieure croissante pour les hébergements haut de gamme.

Selon Karan Khanijou, vice-président senior, Ventes d’investissements, Asie, JLL Hotels & Hospitality Group, le Vietnam s’impose progressivement comme une nouvelle destination sur la carte régionale des investissements hôteliers.

Comparé à des marchés hôteliers plus matures comme la Thaïlande ou Singapour, le Vietnam présente encore un potentiel de croissance important grâce à l’augmentation rapide du nombre de visiteurs internationaux, à des coûts d’exploitation compétitifs et à une offre d’hôtels de luxe qui n’a pas encore atteint la saturation.

Les prévisions de marché indiquent que l’offre continuera de s’étoffer. Selon Avison Young, cabinet de conseil international en immobilier commercial basé au Canada, Hanoï pourrait accueillir près de 1.300 nouvelles chambres d’hôtel de marques internationales en 2026.

À plus long terme, Savills, leader mondial du conseil en immobilier basé au Royaume-Uni, estime que Hanoï pourrait ajouter environ 4.000 nouvelles chambres d’hôtel d’ici 2028, principalement dans les segments quatre et cinq étoiles. Plusieurs localités du Nord devraient également voir leur offre hôtelière augmenter grâce à l’amélioration des infrastructures de transport régionales.

La capitale vietnamienne s’est fixé pour objectif d’accueillir entre 30 et 35 millions de touristes cette année. Avec des politiques de visas assouplies et l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes internationales, la demande d’hébergements de milieu et haut de gamme devrait rester stable, notamment dans le centre-ville et pour les établissements gérés par des marques internationales.

Les hôtels intégrant des infrastructures de conférence et d’événementiel pour le segment MICE sont également considérés comme ayant un fort potentiel de croissance.

Concurrence accrue dans le segment du luxe

Selon JLL, la présence croissante d’acteurs majeurs nationaux et internationaux indique que le marché hôtelier vietnamien entre dans une phase de restructuration de son actionnariat.

Dans ce contexte, les établissements aux standards internationaux, bénéficiant d’emplacements privilégiés et d’une gestion professionnelle, deviennent des cibles de choix pour les investisseurs, qu’il s’agisse de fonds financiers, de promoteurs immobiliers ou de groupes hôteliers internationaux.

Parallèlement aux fusions-acquisitions, le marché connaît également un afflux important de marques hôtelières internationales.

Par exemple, l’ouverture prochaine du Fairmont Hanoi, appartenant au groupe Accor, devrait constituer une initiative stratégique majeure dans la conquête du segment du luxe dans la capitale.

Auparavant, Hô Chi Minh-Ville avait également vu l’émergence du Rêve Ho Chi Minh City, un projet de la marque Vignette Collection d’IHG Hotels & Resorts.

Selon Michael Piro, directeur général d’Indochina Capital, l’arrivée des marques hôtelières internationales incite les opérateurs locaux à rehausser leurs standards de service, tout en contribuant à attirer une clientèle internationale plus dépensière grâce aux réseaux de distribution mondiaux.

Cependant, les difficultés financières demeurent un défi pour les investisseurs. La hausse des coûts d’exploitation, des taux d’intérêt et les difficultés de mobilisation de capitaux constituent toujours des obstacles, notamment pour les petits promoteurs.

Les nouvelles réglementations issues de la Loi foncière de 2024 et de la résolution n°68 du Politburo sur le développement de l’économie privée ont renforcé le cadre juridique de la participation du secteur privé au marché de l’hôtellerie. Cependant, les observateurs du secteur estiment qu’il faudra du temps avant que ces politiques ne se traduisent pleinement par de nouveaux projets d’investissement.

La saisonnalité et la forte dépendance au tourisme international rendent également les flux de trésorerie de nombreux complexes hôteliers vulnérables aux fluctuations économiques mondiales et aux modifications des politiques de visas.

Par ailleurs, les analystes d’Avison Young soulignent que, malgré une nette amélioration de la connectivité aérienne, les infrastructures de transport routier régionales restent inégales, ce qui pourrait impacter l’expérience des voyageurs pendant les hautes saisons touristiques.

Dans ce contexte, les responsables d’Indochina Capital recommandent aux promoteurs hôteliers d’envisager des stratégies de partenariat telles que les fusions-acquisitions. Pour les hôtels en exploitation, un repositionnement par le biais de partenariats avec de grandes marques internationales ou l’intégration à des écosystèmes hôteliers internationaux pourrait créer une valeur ajoutée à long terme supérieure à celle d’une exploitation indépendante.

VNA/CVN