Food & Hospitality Vietnam 2026 réunira des exposants de 27 pays et territoires

Le salon international Food & Hospitality Vietnam 2026, spécialisé dans l’alimentation, les boissons et les services de l’hôtellerie - restauration, se tiendra du 24 au 26 mars au Centre des foires et expositions de Saïgon (SECC), sous le patronage du Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : CTV/CVN

Organisé par Informa Markets Vietnam, l’événement intervient dans un contexte de transformation rapide des secteurs de l’alimentation, des boissons et de l’hôtellerie-restauration, marquée par l’évolution des tendances de consommation, le renforcement des normes d’hygiène alimentaire et l’adaptation aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

S’étendant sur 13.000 m², le salon réunira environ 400 exposants venus de 27 pays et territoires, avec 21 pavillons internationaux, notamment du Royaume-Uni, du Canada, de Taïwan (Chine), du Danemark, de la République de Corée, des États-Unis, de la Malaisie, du Japon, de Singapour et de la Chine.

Les exposants présenteront des produits et solutions dans les domaines des ingrédients alimentaires, des boissons, des technologies agroalimentaires, des équipements pour la restauration et l’hôtellerie ainsi que des services liés à la chaîne d’approvisionnement.

Pour la première fois, l’événement se tiendra conjointement avec HOTELEX Vietnam, salon international consacré aux équipements et services pour la restauration et l’hôtellerie.

L’édition 2026 devrait accueillir près de 17.000 visiteurs, dont des chefs d’entreprise, investisseurs, experts et gestionnaires. Des conférences thématiques permettront également aux visiteurs d’échanger directement avec des experts internationaux sur les tendances de consommation, l’innovation produit, la transformation numérique, l’hygiène alimentaire et l’amélioration de l’expérience client.

VNA/CVN