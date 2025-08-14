Le Premier ministre demande de lancer une campagne de protection de l’environnement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les autorités locales, les organisations et les communautés de tout le pays à intensifier leurs efforts en matière de collecte des déchets, de protection de l’environnement et d’assainissement à l’approche du 80 e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre).

>> Hanoï s'engage dans la lutte contre les sacs plastiques à usage unique

>> Lancement d’une conférence étudiante sur la protection de la nature

>> Le crédit carbone, une source de financement vert et durable pour le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Dans le communiqué officiel N°134 publié mercredi 13 août, le chef du gouvernement a salué les progrès récents en matière de gestion des déchets et d’assainissement urbain, soulignant que ces améliorations ont contribué à embellir le paysage urbain et à améliorer la qualité de vie des citoyens.

Il a toutefois également souligné que, dans plusieurs zones, les déchets ne sont toujours pas collectés et traités en temps voulu. Cela entraîne une pollution environnementale, pose des risques sanitaires et nuit à l’esthétique des espaces publics.

Pour relever les défis actuels et favoriser un sentiment de responsabilité partagée, le chef du gouvernement a appelé à une sensibilisation accrue du public et à une action collective pour bâtir un cadre de vie lumineux, vert, propre et beau, d’autant plus que le pays se prépare à célébrer le 80e anniversaire de la Fête nationale.

Dans sa directive, le Premier ministre a exhorté les autorités locales à lancer une campagne nationale encourageant tous les citoyens à participer activement aux efforts de protection de l’environnement. Les habitants sont encouragés à maintenir la propreté de leurs logements, ruelles, zones résidentielles et espaces publics, et à éliminer leurs déchets de manière appropriée, aux endroits prévus à cet effet et aux heures appropriées.

Les dirigeants locaux ont été chargés de mobiliser les organisations sociopolitiques, notamment l’Union de la jeunesse, l’Union des femmes, l’Association des vétérans et l’Association des agriculteurs, pour qu’elles soient les moteurs de la campagne.

Ces groupes sont censés guider, superviser et mettre en œuvre des activités favorisant la protection de l’environnement et l’engagement communautaire.

Mission détaillée

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam de renforcer l’éducation, de promouvoir le rôle de surveillance de la collecte, du transport et du traitement des déchets, de garantir le respect de la réglementation, de détecter rapidement les infractions et de proposer des mesures correctives.

Le comité devra féliciter et récompenser en temps opportun les collectifs et les individus ayant accompli des réalisations exceptionnelles, tout en critiquant et en rappelant à ceux qui n’ont pas pris de mesures sérieuses afin d’instaurer des changements réels et durables dans la prise de conscience de la préservation du cadre de vie au sein de la population.

Les manquements et les insuffisances doivent être signalés aux autorités compétentes afin que des mesures correctives soient prises.

Le chef du gouvernement a chargé l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, à tous les niveaux, de promouvoir son rôle pionnier, d’organiser des équipes de jeunes bénévoles pour la collecte des déchets, la plantation d’arbres, de coordonner avec les écoles le tri des déchets ménagers solides et de sensibiliser les élèves à la protection de l’environnement.

Il a demandé à l’Union des femmes du Vietnam d’instruire ses membres sur le maintien de l’hygiène environnementale à domicile et dans les zones résidentielles.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à l’Association des vétérans de montrer l’exemple en promouvant le rôle des «soldats de l’Oncle Hô» en temps de paix, contribuant ainsi à la protection de l’environnement au sein de la communauté.

Il a demandé à l’Union des agriculteurs vietnamiens et à la Confédération générale du travail du Vietnam d’inciter leurs membres à collecter les déchets et les emballages de pesticides et à participer activement aux campagnes générales d’assainissement de l’environnement.

La Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam et l’Agence vietnamienne d’information, ainsi que les journaux, sont chargés de multiplier les publications sur l’assainissement de l’environnement, de les diffuser largement et d’encourager la participation active et la satisfaction des résultats.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement présidera et coordonnera avec les ministères concernés l’élaboration d’une résolution sur une campagne de masse, axée sur le classement, la collecte et le traitement des déchets à l’échelle nationale pour un Vietnam vert, propre et beau, et la soumettra au gouvernement ce mois-ci.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et l’Office du gouvernement, dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, suivront et encourageront la mise en œuvre du message officiel.

VNA/CVN