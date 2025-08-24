Face à l'imminence du typhon Kajiki, une mobilisation d'urgence est ordonnée

À 08h00 du matin, le 24 août, le typhon Kajiki, cinquième tempête à entrer dans la Mer Orientale cette année, s’est renforcé jusqu’au niveau 12, avec des rafales atteignant le niveau 15 (167–183 km/h). Il se trouvait alors à environ 620 km des côtes des provinces de Nghê An et Hà Tinh, se déplaçant à une vitesse de 20 km/h.

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, au cours des 12 à 24 prochaines heures, le typhon pourrait encore gagner en intensité, atteignant les niveaux 13-14, avec des rafales de niveau 15-16 (184-201 km/h).

Photo : VNA/CVN

Dans la nuit du 24 août et tôt le matin du 25 août, les vents du typhon affecteront directement les régions côtières allant de Thanh Hoa à Quang Tri. Vers la mi-journée et le début d’après-midi du 25 août, il pénétrera à l’intérieur des terres, touchant les provinces de Nghê An à Quang Tri. Ces zones seront soumises à des vents violents de niveau 10–12 près de l’œil du typhon, avec des rafales pouvant atteindre le niveau 14–15 (150–166 km/h), ainsi qu’à de fortes pluies de 200 à 400 mm, localement supérieures à 700 mm.

Dépêche officielle du Premier ministre

Le même jour, le Premier ministre a publié la dépêche officielle n°143/CĐ-TTg, demandant aux ministères, organismes et localités concernés de mobiliser toutes leurs ressources pour répondre d’urgence au typhon n°5. Les provinces et villes doivent suivre attentivement les prévisions et alertes concernant le typhon et les phénomènes météorologiques associés via les sites : http://www.kttv.gov.vn/kttv/ - http://www.nchmf.gov.vn/kttv - http://www.thoitietvietnam.gov.vn/kttv/, et préparer les forces, moyens et plans d’action nécessaires afin de réagir de manière proactive et limiter les dégâts.

Conformément à cette dépêche, le Département de recherche et de sauvetage (État-major général de l’Armée populaire du Vietnam) a publié le document n°2887/CHCN-ĐH concernant la mise en place du Poste de commandement avancé du gouvernement pour assurer la direction et la coordination en ligne face au typhon n°5.

Il est prévu la mise en place d’un système de visioconférence reliant la salle de réunion de direction du gouvernement au Poste de commandement avancé, installé au Commandement de la 4e Région militaire (ville de Vinh, province de Nghê An). Il convient également de garantir l’infrastructure de communication militaire et les connexions internet (avec dispositifs de secours), d’utiliser des drones pour filmer et transmettre des images en direct du terrain, ainsi que de déployer des équipements de soutien (véhicules de communication mobiles, tablettes, ordinateurs portables, etc.) afin d’établir un réseau reliant le gouvernement, le ministère de la Défense, le Commandement de la 4e Région militaire, le Centre national de coordination des opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que les postes de commandement militaire des provinces de Thanh Hoa, Hà Tinh, Quang Tri et de la ville de Huê.

À 06h00 du matin le 24 août, les navires présents dans la zone d’impact avaient reçu les avis d’alerte et commençaient à se déplacer pour éviter le typhon. Face à l’évolution de la situation, sept villes et provinces côtières, de Ninh Binh à Huê ainsi que Quang Ngai, ont décrété l’interdiction de sortie en mer.

Le Commandement de la 4e Région militaire, représentant le ministère de la Défense, a également dépêché une délégation pour inspecter, superviser et coordonner avec les autorités locales la mise en œuvre des mesures de réponse au typhon n°5 et aux risques d’inondations dans les provinces de Hà Tinh et Quang Tri.

VNA/CVN