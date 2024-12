Éducation

Le Prix Euréka récompense les étudiants de Hô Chi Minh-Ville

>> VinFuture 2024 : des esprits brillants au service de l'innovation et du développement durable

>> Le secrétaire général du Parti reçoit des scientifiques et experts étrangers

>> Face aux défis, la science répond : les leçons de résilience des lauréats VinFuture

Cette année, 187 projets parmi les meilleurs ont été récompensés par le comité d'organisation, dont 15 premiers prix, 14 deuxièmes prix, 18 troisièmes prix et 140 prix de consolation. La valeur totale des prix s'élève à environ 414 millions de dôngs.

Le Prix Euréka est un événement annuel important visant à honorer et encourager la recherche scientifique et la créativité des étudiants. Il est organisé par l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh-Ville en collaboration avec l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville. Le prix bénéficie du soutien du Service des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville, du Fonds de la Société caritative Tam Nguyen Viet, du Fonds d'innovation Vingroup (VINIF - VINBIGDATA) et du Centre pour le développement scientifique et technologique des jeunes.

Le 26e Prix Euréka a attiré 1.903 œuvres scientifiques provenant de 152 universités, collèges et instituts de Hô Chi Minh-Ville et d'autres provinces et villes du pays.

Depuis sa création, ce prix a largement contribué à la promotion de la recherche scientifique parmi les étudiants, formant ainsi de nombreux jeunes scientifiques durant leurs études.

Sous deux formes, individuelles ou en groupe, les prix de cette année couvrent 15 domaines, notamment : technologies de l'information, technologie alimentaire, administratif-juridique, chimie, éducation scientifique, sciences agricoles, sciences sociales, sciences médicales et pharmaceutiques, économie, technologie de l'ingénierie, planification, architecture et construction, biologie, ressources naturelles et environnement, culture et arts, et physique (ce dernier étant un nouveau domaine du Prix Euréka).

Cette année, plus de 400.000 votes ont été enregistrés. Cela a permis de présenter les résultats des recherches aux membres de la communauté et à la société en général.

Les participants ont également eu l'occasion de participer à diverses activités d'échange et de connexion, telles que des visites de musées et de sites historiques de la ville, de centres de recherche, d'usines et de parcs technologiques, ainsi que des pique-niques et des activités de teambuilding à Cân Gio. De plus, un concours de clips intitulé "Mon histoire scientifique", mené par les finalistes, a permis de diffuser leur passion pour la science dans la communauté.

Texte et photos : Quang Châu/CVN