Binh Duong vise une éducation et une formation de qualité répondant aux normes internationales

>> Dialogue entre des autorités de Binh Duong et des entreprises sud-coréennes

>> Réalisations de Binh Duong dans le domaine de l'éduction et de la formation

>> Binh Duong prépare la construction de son premier aéroport

>> Binh Duong s'efforce d'achever le système de prévention des inondations

Selon le plan, la population de la province de Binh Duong atteindra 4,04 millions d'habitants d'ici 2030, dont la population officielle sera de 3,48 millions d'habitants. Ce chiffre pourrait encore augmenter avec le développement de nombreux axes de transport routiers, de métro ferroviaire et d'autoroutes reliant la province à des localités telles que Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai, Long An et Tây Ninh. Le taux de travailleurs formés devrait dépasser 87%, dont 40% auront obtenu des diplômes. Le taux d'écoles répondant aux normes nationales devrait être supérieur à 80%.

En conséquence, Binh Duong développera les établissements d'enseignement secondaire et préscolaire en fonction de la planification urbaine et rurale, ainsi que des besoins de développement de la population active de chaque région. Cinq villes de Binh Duong (Thu Dâu Môt, Thuân An, Di An, Bên Cat, Tân Uyên) attireront et développeront au moins cinq lycées à plusieurs niveaux répondant aux normes internationales.

La province donnera la priorité au développement de l'éducation à tous les niveaux, du préscolaire au lycée, à chaque étape, en fonction des caractéristiques de la population et de l'âge des élèves, en veillant à ce que les normes et réglementations relatives aux enseignants, aux installations et à la superficie des terrains soient respectées. Elle encouragera l'investissement dans le développement d'écoles internationales multi-niveaux, de centres urbains de services, d'éducation et d'industrie, en vue de promouvoir une éducation de haute qualité.

Pour atteindre les objectifs de l'enseignement général, Binh Duong priorisera les fonds fonciers, la planification et la réorganisation du réseau d'établissements d'enseignement et de formation, tout en garantissant la synchronisation, l'adéquation et des investissements standardisés.

Promouvoir l’éducation STEM

En parallèle des méthodes pédagogiques traditionnelles, la mise en œuvre de l’enseignement et de l’apprentissage selon les méthodes éducatives STEM affirmera son importance en apportant aux enseignants et aux élèves de nombreuses expériences efficaces. Conformément aux orientations du ministère de l'Éducation et de la Formation (MOET), dès l'année scolaire 2023-2024, le Service municipal de l'éducation et de la formation a lancé un projet pilote pour l'enseignement STEM dans un certain nombre d'établissements, avec l'objectif d'une mise en œuvre à grande échelle dans toutes les écoles élémentaires de la province au cours de l’année scolaire 2024-2025.

STEM est l'acronyme anglais de science, technologies, ingénierie et mathématiques. Il s'agit d'un programme visant à doter les élèves de connaissances et de compétences dans ces domaines, dans une approche interdisciplinaire que les apprenants peuvent appliquer pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne, contribuant ainsi à la formation de ressources humaines qualifiées.

Dans le cadre de cette orientation, l'école primaire de Tuy An (quartier An Phu, ville de Thuân An) a déployé des enseignants de tous les niveaux pour intégrer l'enseignement STEM dans ces matières. Selon Hô Tân Tài, directeur de l'école primaire de Tuy An, promouvoir le modèle STEM dans les écoles afin de stimuler la créativité et la passion des élèves pour la recherche scientifique est une nécessité urgente pour l'année scolaire 2025. L'école s'efforce de créer des conditions favorables et d'encourager les enseignants à innover audacieusement et à faire preuve de créativité dans leur expertise pédagogique.

Le modèle STEM est particulièrement adapté au programme d'enseignement élémentaire, car il permet aux élèves d'avoir un accès précoce à une éducation moderne et de se développer de manière globale, tant sur le plan intellectuel que physique. Il est intégré au programme scolaire pour permettre aux enfants d'apprendre tout en s'amusant, à la fois en théorie et en pratique.

Mai Thi Hang, enseignante à l'école primaire de Tuy An, a souligné que la méthode d'apprentissage associant théorie et pratique grâce à l'approche STEM a suscité l'enthousiasme des élèves, car ils peuvent directement expérimenter et mettre en pratique leurs connaissances. "Le modèle STEM offre aux élèves de nombreuses opportunités de se développer de manière globale, en enrichissant à la fois leurs compétences et leurs qualités, et en leur permettant de mettre en œuvre leurs connaissances et leurs compétences", a-t-elle précisé.

Au cours des dernières années scolaires, le mouvement d’enseignement STEM dans la province s’est largement étendu dans les écoles primaires. En fonction des conditions locales, les établissements organisent diverses activités, telles que des cours STEM ou des activités expérimentales STEM.

Selon Nguyên Thi Kim Tuyêt, chef du département de l'enseignement préscolaire et primaire du Service municipal de l'éducation et de la formation, 27 salles de classe STEM ont été équipées pour les écoles primaires de la province, afin de favoriser l'apprentissage expérimental pour les enseignants et les élèves. Les écoles primaires participant au projet pilote ont mis en œuvre de manière proactive l’enseignement STEM. Les premiers résultats sont prometteurs, avec un fort potentiel.

Former un espace universitaire international de qualité

Selon le plan, d'ici 2030, Binh Duong deviendra une ville directement sous l'administration du gouvernement central, construira des centres d'innovation et développera un nouvel écosystème éducatif pour former des ressources humaines de haute qualité, tant pour la province que pour la région du Sud-Est. La province cherchera également à exploiter et à promouvoir les établissements d’enseignement supérieur et professionnels existants.

Pour atteindre cet objectif, Binh Duong allouera des fonds fonciers dans les zones urbaines afin de créer des zones universitaires concentrées de qualité internationale, attirant des universités nationales et étrangères de renom, et les développer progressivement pour en faire le centre de formation de ressources humaines de haute qualité du pays.

En ce qui concerne le développement du réseau des établissements d’enseignement professionnel, la province se concentrera sur l’investissement dans certains collèges de haut niveau, qui fonctionneront comme des établissements d'enseignement professionnel à vocation régionale et nationale, pour la formation et la pratique professionnelle. Cela vise à améliorer la qualité des ressources humaines tant pour la province que pour la région.

Les secteurs professionnels qui bénéficieront de priorités incluent l’industrie de transformation, la fabrication, le tourisme, les services, les technologies de l'information, la cybersécurité et l'électronique.

Concernant le développement de l’enseignement supérieur, Binh Duong exploitera et promouvra les universités existantes ainsi que les collèges et centres de formation professionnelle, créant ainsi des liens étroits entre l'enseignement et la recherche scientifique avec l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville.

Binh Duong prévoit également la construction d’un nouveau complexe universitaire à Bau Bang, sur une superficie d'environ 500 ha, destiné à accueillir environ 100.000 étudiants. Deux groupes scolaires seront implantés dans les villes de Bên Cat et dans le district de Bac Tân Uyên, tandis que de 3 à 5 universités seront dispersées dans la zone urbaine du Sud pour former des ressources humaines de haute qualité.

En ce qui concerne l'enseignement professionnel, Binh Duong diversifiera les types de formations, en les répartissant raisonnablement selon la structure industrielle, les professions, les qualifications et par district/ville.

La province attirera et développera des établissements d’enseignement professionnel dans les villes de Bên Cat, Tân Uyên et le district de Bâu Bang. Chaque district disposera d'un centre de formation professionnelle. La province transformera certaines écoles secondaires en collèges conformément aux règlements, et investira dans un certain nombre d’établissements pour en faire des centres régionaux et nationaux pour une formation et une pratique professionnelle de haute qualité.

Texte et photos : Quang Châu-CTV/CVN