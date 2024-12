VinFuture 2024 : des esprits brillants au service de l'innovation et du développement durable

De nombreuses figures éminentes dans des domaines clés tels que les sciences des matériaux, les sciences de la santé, l’environnement et le développement durable seront présentes à la Semaine des sciences et technologies ainsi qu’à la cérémonie de remise des prix VinFuture 2024, qui se tiendront du 4 au 7 décembre prochain à Hanoï.

Prof. Yann LeCun - Le "père" de l'intelligence artificielle (IA)

Le forum intitulé "Mise en œuvre de l'IA en pratique", qui se tiendra le 4 décembre prochain, est considéré comme l’une des discussions les plus "brûlantes" de la Semaine des sciences et technologies VinFuture 2024, car il aborde un domaine d’intérêt mondial majeur. L’attractivité de cet événement est renforcée par la présence d’un conférencier exceptionnel : le Professeur Yann LeCun, l’un des "pères" de l’intelligence artificielle. Actuellement vice-président et directeur scientifique de l’IA chez Meta, il est également professeur Silver à l’Université de New York, aux États-Unis.

Le Professeur LeCun est reconnu pour ses recherches pionnières en intelligence artificielle, apprentissage automatique, vision par ordinateur, robotique et neurosciences computationnelles. Il a notamment joué un rôle clé dans le développement de l’apprentissage profond et des réseaux de neurones convolutifs (Convolutional neural networks - CNN). Les derniers constituent la base de nombreux produits et services utilisés quotidiennement par des milliards de personnes à travers le monde, proposés par des géants technologiques tels que Facebook, Google, Microsoft, Baidu et AT&T.

En 2018, le Professeur LeCun, aux côtés des scientifiques Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio, a reçu le prestigieux Prix Turing, souvent considéré comme le "prix Nobel" de l’informatique.

Professeur Marina Freitag - Scientifique pionnière dans l'amélioration des panneaux solaires

La Professeur Marina Freitag, experte en énergie à l’Université de Newcastle, au Royaume-Uni, participera au débat intitulé "Matériaux pour un avenir durable", prévu le 4 décembre. Chercheuse éminente de la Royal Society, elle partagera ses découvertes révolutionnaires dans le domaine de la technologie photovoltaïque durable.

En exploitant des polymères avancés pour capturer l’énergie, la Professeur Freitag a développé des cellules solaires à colorant sensibilisé (Dye-Sensitized Solar Cell - DSSC). Ces cellules se distinguent par leurs performances records dans des conditions de faible luminosité, surpassant les panneaux solaires classiques.

Pour ses contributions remarquables aux matériaux durables, elle a reçu, en 2022, le prestigieux Prix Harrison-Meldola Memorial décerné par la Société royale de chimie (Royaume-Uni).

Professeur Seth Marder - Un "trésor vivant" de l'humanité

Le Professeur Seth Marder, directeur de l'Institut des énergies renouvelables et durables — une collaboration entre l’Université du Colorado-Boulder et le Laboratoire national des énergies renouvelables du Département de l’énergie des États-Unis —, participera également au débat intitulé "Matériaux pour un avenir durable".

Véritable légende vivante, le Professeur Marder possède un impressionnant héritage scientifique, comprenant plus de 600 articles évalués par des pairs, plus de 80.000 citations et 40 brevets. Il est également le cofondateur de deux startups à succès.

Son travail exceptionnel lui a valu de nombreuses distinctions prestigieuses, notamment le Prix de l’excellence en recherche de Georgia Tech, le titre de Professeur émérite de la Classe 1934 (la plus haute distinction académique de Georgia Tech) et le Prix Humboldt en Recherche.

Professeur Valery Feigin - Un scientifique "Top 1 mondial"

Le Professeur Valery Feigin est l’une des figures médicales les plus attendues lors du débat intitulé "Innovations dans les soins cardiovasculaires et le traitement des AVC", prévu le 5 décembre. Professeur de renommée mondiale en neurologie et épidémiologie, il dirige actuellement l’Institut national de recherche sur les AVC et les neurosciences appliquées à l’Université de technologie d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, et occupe également un poste de Professeur associé à l’Université de Washington, aux États-Unis.

Par ailleurs, il est coprésident du Comité de politique globale de l’Organisation mondiale des AVC et membre du Groupe consultatif technique de l’OMS pour la recherche et l’innovation sur les maladies non transmissibles.

Depuis 2018, le Professeur Feigin figure, selon Web of Science, parmi le Top 1 % des scientifiques les plus cités dans tous les domaines scientifiques. Ses travaux ont été cités plus de 350.000 fois à ce jour (données de septembre 2024).

Professeur Yafang Cheng - Une "étoile brillante" en chimie et physique atmosphérique

Le débat intitulé "Pollution de l’air et transports : opportunités et défis pour le Vietnam et le monde", prévu le 5 décembre, mettra en avant les perspectives de la Professeure Yafang Cheng, directrice du Département de chimie des aérosols à l’Institut Max Planck de Chimie (Allemagne) et rédactrice en chef du Journal of Geophysical Research : Atmospheres de l’American Geophysical Union.

Reconnue pour ses contributions exceptionnelles, la Prof. Cheng figure parmi les chercheurs les plus cités selon Clarivate et Web of Science. Elle a également été récompensée par de prestigieuses distinctions internationales, notamment la Médaille Joanne Simpson et le Prix Ascent en sciences atmosphériques de l’American Geophysical Union, ainsi que le Prix Schmauss décerné par l’Association allemande de recherche sur les aérosols.

Outre ces noms prestigieux, VinFuture 2024 accueillera d’autres sommités mondiales, telles que : les Professeurs Quarraisha Abdool Karim, présidente de l’Académie mondiale des sciences (TWAS) ; Richard Henry Friend, lauréat du Millennium Technology Prize 2010 ; Martin Andrew Green, "père" de l’énergie solaire et lauréat des Millennium Technology Prize 2022 et du Prix Principal VinFuture 2023 ; Leslie Gabriel Valiant, fondateur de la théorie de l’apprentissage automatique et lauréat du Prix A.M. Turing 2010 ; Nguyên Thuc Quyên, parmi les scientifiques les plus influents au monde en 2015, 2016, 2017 et 2018.

