Ouverture du Centre de formation et de développement de logiciels de haute qualité

Le 27 novembre, à Hô Chi Minh-Ville, l'Institut technologique des postes et télécommunications (PTIT) a organisé la cérémonie d'ouverture du Centre de formation et de développement de logiciels de haute qualité (CESDT).

Le projet "Soutien à la formation informatique dans le cadre de la coopération ASEAN - Inde" bénéficie d'une aide non remboursable de l'Inde, dans le cadre du Fonds de coopération ASEAN - Inde (AICF) qui vise à développer des ressources humaines de haute qualité dans le secteur informatique dans les pays de l'ASEAN.

Ce projet est mis en œuvre par le Centre pour le développement des technologies informatiques avancées (CDAC), qui relève du ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information du gouvernement indien, un pionnier dans le développement de superordinateurs et d'autres solutions informatiques avancées ayant une influence mondiale. CDAC préside également des projets tels que le CESDT pour soutenir le développement de l'industrie informatique dans les pays de l'ASEAN.

Le projet soutenu représente un investissement de plus de 1,1 million d'USD, comprenant l'équipement, les logiciels, la formation de formateurs en Inde, l'envoi d'experts indiens pour soutenir les opérations au Vietnam, les licences et les droits d'auteur des cours, afin de former un centre de formation agréé de CDAC au Vietnam.

Au Vietnam, l'Institut technologique des postes et télécommunications est la seule unité à bénéficier et à mettre en œuvre ce projet, conformément à la décision du ministre de l'Information et des Communications. Il a construit et investi dans des installations adéquates, intégré le programme de formation de CDAC dans ses programmes de formation à long terme et coopéré avec des entreprises informatiques pour proposer des programmes de formation à court terme, répondant aux besoins des entreprises.

Les étudiants et stagiaires participant au programme de formation du projet pourront étudier selon un programme international, s'entraîner avec de vrais projets d'entreprise et recevoir un certificat international à la fin de leurs études. De plus, les étudiants bénéficieront également de compétences générales et de langues étrangères, ce qui leur permettra d'obtenir les meilleurs emplois à l'issue du programme.

Lors de la cérémonie d'ouverture du Centre de formation et de développement de logiciels de haute qualité (CESDT), le Centre de Formation des Postes et Télécommunications 2, l'unité chargée de gérer et d'exploiter le CESDT, a signé un accord de coopération avec des partenaires : DevPlus Joint Stock Company pour la formation des compétences et la fourniture des ressources nécessaires aux éditeurs de logiciels ; l'Institut suisse d'information et de gestion (SIMI Swiss) et le système national de qualification des compétences du Royaume-Uni (Ofqual UK.Gov Awarding Bodies).

L'Institut technologique des postes et télécommunications fait partie des trois principales universités du Vietnam en termes d'envergure et de qualité de formation dans les domaines des technologies de l'information, de l'électronique et des télécommunications. Sa position dans la formation aux technologies numériques découle de la qualité de son enseignement dans ce domaine, notamment dans l'intelligence artificielle, les micropuces à semi-conducteurs, la sécurité de l'information, la science et l'ingénierie des données, ainsi que la technologie multimédia.

PTIT est l'une des sept universités nationales formant des ressources humaines en matière de sécurité de l'information et l'une des cinq universités faisant partie de l'alliance des établissements d'enseignement dans l'industrie des circuits semi-conducteurs. C'est également la première école au Vietnam à disposer d'une Faculté d'Intelligence Artificielle.

La cérémonie d'ouverture du CESDT s'est déroulée en présence de Sandeep Arya, ambassadeur indien au Vietnam, Phan Tam, vice-ministre de l'Information et de la Communication, Vipra Pandey, consul général de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville, et des étudiants de PTIT.

Texte et photos : Quang Châu/CVN