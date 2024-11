Coopération éducative entre des localités vietnamiennes et chinoises

Photo : Minh Tâm/VNA/CVN

Ces dernières années, la mise en œuvre des accords et programme de coopération entre ces quatre provinces vietnamiennes et la région autonome Zhuang du Guangxi a contribué au développement de leur amitié. Ces localités ont signé des mémorandums d'accord. Des responsables de l'éducation de ces quatre provinces frontalières vietnamiennes ont participé à des échanges d’expériences avec des homologues du Guangxi.

De nombreux étudiants ont obtenu des bourses d’études pour suivre des cursus dans des universités des deux pays. En 2024, la région autonome Zhuang du Guangxi a accordé des bourses à des élèves et étudiants de ces quatre provinces vietnamiennes.

Lors de la conférence, les participants ont discuté des mesures pour améliorer l'efficacité de leur coopération.

À cette occasion, les responsables des Départements de l’éducation et de la formation des quatre provinces vietnamiennes, du Département de l'éducation de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), et du Département du travail, des invalides et des affaires sociales de la province de Hà Giang, ont signé un protocole d'accord sur le développement de l’amitié et de la coopération dans le domaine de l'éducation.

VNA/CVN