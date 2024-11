Le Vietnam se classe 63e sur 116 pays et régions en termes de maîtrise de l'anglais

Le Vietnam se classe 63 e sur 116 pays et régions, et huitième en Asie dans l'édition 2024 de l'EF English Proficiency Index (EF EPI).

>> Programme de formation et d’attribution de certificats pour les étrangers enseignant l'anglais

>> Cours d'anglais gratuits en faveur d'enfants issus d’ethnies minoritaires à Hâu Giang

>> À Hâu Giang, l’anglais s’ouvre aux plus jeunes

Photo : VNA/CVN

L'EF EPI, l'enquête internationale sur les compétences en anglais par pays, capitales et régions, publiée chaque année depuis 2011, a été publiée par EF Education First, un fournisseur mondial d'éducation culturellement immersive.

Pour la sixième année consécutive, les Pays-Bas ont réussi à conserver la première place, la Norvège venant en deuxième position (contre la cinquième en 2023), suivie de Singapour, qui est passé de la deuxième à la troisième place.

Le classement du Vietnam en 2024 a chuté de cinq places par rapport à l’année précédente, passant de la 58e à la 63e place, ce qui donne sa place au Guatemala, un pays hispanophone d’Amérique centrale.

Dans la région asiatique, le Vietnam se classe huitième en termes de maîtrise de l’anglais avec un score de 498, après Singapour (609), les Philippines (570), la Malaisie (566), Hong Kong (549), la République de Corée (523), le Népal (512) et le Bangladesh (500).

L’indice, calculé à partir des résultats de tests de 2,1 millions de locuteurs non natifs de l’anglais, âgés de 18 ans et plus dans 116 pays et régions, fait état d’un affaiblissement continu de la maîtrise de l’anglais dans le monde, les hommes restant plus compétents que les femmes et les jeunes professionnels plus compétents que les étudiants et les adultes de plus de 40 ans.

"Le paysage mondial de la maîtrise de l’anglais est en constante évolution", a déclaré Kate Bell, auteure de l’EF EPI.

"Bien que le Moyen-Orient et l’Afrique se soient améliorés cette année, nous constatons dans l’ensemble une baisse lente mais persistante du niveau d’anglais chez les adultes ailleurs dans le monde. Cette tendance confirme l’impression qu’en 2024, on s’attend dans de nombreux pays à ce que tout le monde parle anglais, quelle que soit la réalité, ce qui conduit à une perte de concentration sur l’amélioration de la maîtrise de l’anglais dans le système éducatif et le secteur privé", a déclaré Bell.

De multiples avantages aux apprenants

Photo : VNA/CVN

Le niveau mondial de maîtrise de l’anglais a diminué pour la quatrième année consécutive, 60% des pays de l’indice obtenant un score légèrement inférieur cette année à celui de l’année dernière.

À l’heure actuelle, les grands modèles linguistiques apportent de multiples avantages aux apprenants de l’anglais en leur fournissant une pratique, des explications et des corrections illimitées sans gêne sociale. Les outils émergents iront encore plus loin, en adaptant les modèles à des besoins spécifiques comme l’évaluation orale pour générer des activités de jeu de rôle et présenter des commentaires de manière conviviale.

Cependant, les performances supérieures des services d’IA basés sur l’anglais pourraient encore augmenter la valeur de la maîtrise de l’anglais au fil du temps plutôt que de diminuer le besoin d’apprendre l’anglais, puisque les anglophones ont accès à une assistance IA beaucoup plus puissante, fiable et variée que les autres.

Mark Do, directeur national d'EF Education First au Vietnam, a déclaré : "Nous espérons que l'EF English Proficiency Index de cette année pourra fournir une perspective objective pour guider la planification stratégique de l'enseignement de l'anglais et le développement des compétences des étudiants et des jeunes professionnels, en particulier dans le contexte de la mondialisation en cours au Vietnam".

VNA/CVN