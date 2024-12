Conférence

À l'Université Phenikaa, un regard croisé sur les langues et la linguistique contrastive

Le 30 novembre à Hanoï, l'Université Phenikaa a accueilli la conférence internationale "Linguistique contrastive et analyse contrastive entre les langues", organisée en collaboration avec la Société linguistique du Vietnam et le Projet national de langues étrangères (relevant du ministère de l'Éducation et de la Formation).

>> Treize universités du Vietnam figurent sur le classement THE Impact Rankings 2024

>> Le concours "Jeunes Reporters Francophones 2024" présenté aux étudiants de Hanoï

>> Concours "Jeunes Reporters Francophones 2024" : belle moisson de prix

L'événement académique majeur a suscité un grand intérêt parmi les chercheurs en linguistique nationaux et internationaux.

Ainsi, dès le début de la matinée, l'autorium principal de l'Université Phenikaa à Hanoï s'est animé par la présence de centaines de délégués, chercheurs, universitaires et enseignants venus de divers pays, notamment les États-Unis, le Japon, la République de Corée, la Chine, la Thaïlande et le Laos.

Côté vietnamien, la conférence a rassemblé 81 établissements universitaires et scolaires et instituts de recherche à travers le pays.

Technologies de l'information

La conférence internationale était organisée autour de plusieurs sessions thématiques portant sur des questions clés de la linguistique moderne, avec des approches disciplinaires et interdisciplinaires. Morceaux choisis des recherches présentées pour l'occasion : comparaison et contraste des langues ; enseignement des langues...

En ce qui concerne le premier, les études ont mis en lumière les similarités et différences entre le vietnamien et d'autres langues, ainsi que celles des minorités ethniques au Vietnam. Ces travaux ont proposé des applications dans l'enseignement, la traduction et le traitement linguistique en technologies de l'information.

S'agissant du second, les intervenants ont examiné les réalités de l'enseignement des langues maternelles et étrangères dans les écoles, en proposant des méthodes innovantes, notamment l'intégration des technologies de l'information.

Approche cognitive

Les discussions ont également exploré les défis de la traduction à l'ère de l'intelligence artificielle (IA), soulignant l'importance de l'intervention humaine malgré les progrès de l'IA.

Langue, culture et pensée, les recherches ont examiné les relations étroites entre ces trois dimensions, mettant en avant les spécificités culturelles reflétées dans chaque langue. L'approche cognitive a été particulièrement mise en exergue.

Par ailleurs, les participants ont clarifié les caractéristiques structurelles et pratiques du vietnamien ainsi que des langues des minorités ethniques, tout en discutant des politiques de préservation et de développement linguistique.

Préservation culturelle

Les interventions ont souligné le rôle crucial de la linguistique pour répondre à des besoins concrets tels que l'amélioration de l'éducation, la préservation culturelle et l'intégration internationale.

Le point fort de l'événement a été la session de dialogue avec des experts renommés, abordant des thèmes stratégiques comme les impacts de l'IA sur la linguistique, l'orientation visant à faire de l'anglais une deuxième langue dans le système éducatif vietnamien, ou encore le rôle de la linguistique historique dans la préservation culturelle et l'identité nationale.

Ce colloque a considérablement contribué à la fois aux théories de la linguistique moderne et à l'amélioration des capacités de recherche et d'enseignement. Il a également offert une opportunité précieuse de renforcer la coopération académique à l'échelle nationale et internationale.

Évaluation et perspectives

Les conférenciers ont souligné l'importance de la linguistique dans la résolution de défis pratiques. Les recherches approfondies et les discussions riches ont permis non seulement d'enrichir le domaine académique, mais également de tracer des orientations stratégiques pour le développement linguistique dans le contexte actuel.

La réunion de nombreux chercheurs de divers horizons a ainsi créé une plateforme de partage de connaissances et d'expériences. Cela démontre la maturité croissante de la linguistique vietnamienne, qui s'aligne de plus en plus sur les tendances mondiales, notamment face aux transformations induites par la technologie et l'intelligence artificielle.

Cependant, pour prolonger ce succès, il sera essentiel de mettre en pratique les résultats des recherches, notamment dans les domaines de l'éducation et de la traduction. Par ailleurs, élargir les études sur les langues des minorités ethniques au Vietnam devrait être une priorité pour préserver l'identité culturelle nationale.

La conférence internationale à l'Université Phenikaa n'a pas été qu'un simple colloque scientifique, mais un pont entre théorie et pratique, entre tradition et modernité, ouvrant de nouvelles perspectives pour la linguistique vietnamienne.

Texte et photos : Mai Quynh/CVN