Le Vietnam est le premier pays de l’ASEAN en nombre d’étudiants aux États-Unis

Le Vietnam caracole en tête des pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) en nombre d’étudiants aux États-Unis, avec près de 50% d’entre eux poursuivant des études dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM), selon un rapport publié ce mois-ci par l’Institute of International Education (IIE).

Photo : VNA/CVN

Cela correspond aux objectifs du Vietnam de développer une main-d’œuvre pour les industries de haute technologie, selon le rapport.

Le nombre d’étudiants vietnamiens qui étudient dans les universités et collèges aux États-Unis a continué de croître, atteignant 22.066 au cours de l’année universitaire 2023-2024. Si l’on considère tous les niveaux d’éducation, le nombre total d’étudiants vietnamiens dans le pays dépasse les 31.000.

Dans le cadre des efforts visant à mettre en œuvre le partenariat stratégique global entre les deux pays et un protocole d’accord de coopération entre le département d’État américain et le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, la mission diplomatique américaine au Vietnam a financé un programme d’échange aux États-Unis pour améliorer la formation technique de 18 responsables vietnamiens de l’éducation ; a étendu les programmes de formation en anglais et les activités d’éducation STEM pour les jeunes vietnamiens ; a mis en œuvre le programme de bourses Fulbright ; et a accordé des bourses Fulbright supplémentaires en sciences naturelles aux étudiants vietnamiens.

La mission s’est également engagée à élargir la coopération dans l’enseignement supérieur par le biais de séminaires thématiques, de voyages de travail et de réunions impliquant des universités et collèges américains au Vietnam.

VNA/CVN