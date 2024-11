Plus de 25.000 étudiants étudient la langue coréenne au Vietnam

Photo : Van Dung/VNA/CVN

L’événement a été conjointement organisé par l'Université Dông A, le bureau de la Korea Foundation à Hanoï et la Cyber Hankuk University of Foreign Studies, sous format hybride.

La conférence a réuni près de 200 experts, chercheurs, enseignants et étudiants.

Selon Lim Bora, conseillère consulaire du Consulat général de République de Corée à Dà Nang, le Vietnam est le seul pays d'Asie du Sud-Est où le gouvernement sud-coréen établit et gère deux consulats généraux en plus de l'ambassade. Cela témoigne clairement de l'importance des relations République de Corée - Vietnam et du rôle stratégique de la ville de Da Nang.

Selon des statistiques, en 2023, plus de 1,4 million de Sud-Coréens ont visité Dà Nang. De janvier à septembre 2024, environ 1,26 million de Sud-Coréens se sont rendus à cette ville.

Au Vietnam, il existe actuellement 46 universités proposant des spécialisations en langue coréenne et en études sur la République de Corée, avec plus de 25.000 étudiants, a indiqué Woo Hyung Min, chef du bureau de la Korea Foundation à Hanoï, estimant que cette conférence était l'occasion d'échanger sur les méthodes d'enseignement de la langue coréenne.

VNA/CVN