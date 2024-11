Éducation

Kiên Giang : Développer l’éducation dans les zones khmères

Ces derniers temps, on a observé la mise en œuvre synchronisée et efficace des directives du Parti, des politiques et des lois de l'État, en particulier la mise en œuvre du projet 5 du programme national d'objectifs pour le développement socio-économique dans la région du delta des minorités ethniques et des zones montagneuses.

Au cours de la période 2021-2025, la formation et l'éducation dans les zones de minorités ethniques de la province de Kiên Giang ont connu de nombreux changements positifs.

Le directeur adjoint du Service de l'éducation et de la formation de Kiên Giang, Thiêu Van Nam, a déclaré que la province compte actuellement six écoles-internats pour les minorités ethniques, dont un lycée pour les minorités ethniques avec 12 classes et cinq écoles secondaires pour les minorités ethniques avec un total de 42 classes.

Ces derniers temps, les investissements dans les infrastructures éducatives dans les zones de minorités ethniques ont contribué à améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Depuis lors, les résultats des examens de fin d'études des élèves s’améliorent chaque année progressivement aux trois niveaux d'enseignement.

En outre, l’enseignement et l’apprentissage du khmer suscitent l’intérêt à tous les niveaux, tous les secteurs et auprès de tous les Khmers. L'ensemble de la province compte actuellement 43 écoles bilingues avec 223 classes et près de 5.900 élèves d'origine khmère ; 31 pagodes enseignent la langue khmère pendant l'été avec 297 classes, et plus de 7.000 écoliers d'origine khmère y étudient chaque année.

Chaque année, la province de Kiên Giang alloue un soutien budgétaire pour acheter des livres en langue khmère et organiser des cours d'alphabétisation en khmer pendant l'été.

Grâce à de nombreuses politiques d'investissement visant à développer l'éducation ethnique, la qualité de l'éducation dans les zones de minorités ethniques est de plus en plus stable et améliorée. En particulier, le système d'écoles-internats pour les minorités ethniques a été progressivement investi et rénové, affirmant sa position importante dans la formation et l'amélioration de la qualité des ressources humaines pour les minorités ethniques, créant ainsi une base solide pour un développement local rapide et durable.

Après près de quatre ans de mise en œuvre du projet 5, le programme national 1719 a contribué à standardiser les installations des écoles des minorités ethniques, à améliorer la qualité des enseignants et des gestionnaires éducatifs dans les régions comptant un grand nombre d'élèves issus de minorités ethniques. Il répond bien aux besoins d'apprentissage des populations issues de minorités ethniques, contribuant ainsi à améliorer les niveaux intellectuels et à développer les ressources humaines de la région ethnique khmère de la province.

Prenons l’exemple de l'école secondaire An Biên pour minorités ethniques, dans le district d'An Biên. Après de nombreuses années de détérioration et d'humidité, au cours de l'année scolaire 2023-2024, l'école a reçu un financement du ministère de l'Éducation et de la Formation pour réparer entièrement les installations et les équipements, tels que les salles de classe thématiques, la bibliothèque standard, la zone de service d'études, l’administration et la gestion ; la zone d'habitation de 10 chambres pour les enseignants ; la zone du dortoir des élèves avec 30 chambres et une cantine collective, répondant ainsi à 100% des besoins en matière de soins et d'éducation pour tous les internats, garantissant un bon enseignement et d'autres activités scolaires.

Huynh Van Tiên, directeur de l'école secondaire pour minorités ethniques An Biên, a partagé : "Pour l'année scolaire 2024-2025, l'école compte 279 élèves, répartis en 9 classes dont 3 classes de 6e avec 99 élèves. L'école s'efforce constamment d'améliorer la qualité du personnel de direction et des enseignants. Elle améliore activement l’application des technologies de l’information pour innover dans les méthodes d’enseignement et évaluer la qualité de l'apprentissage. Lorsque la nouvelle école a été mise en service, elle a créé des conditions favorables permettant aux enseignants et aux élèves de se sentir en sécurité dans l'enseignement et l'apprentissage".

Danh Kim Thuy, élève de la classe 8B de l'école secondaire An Bien pour minorités ethniques, a déclaré : "En entrant dans la nouvelle année scolaire, avec de nouvelles salles de classe, une nouvelle cantine et un toit au-dessus de la cour de l'école, mes amis et moi sommes très heureux".

M. Danh Phiên, du hameau de Hoa Hon, commune de Dinh Hoa, a deux enfants qui étudient à l'école secondaire pour minorités ethniques Go Quao. Il a partagé : "Grâce à l'attention et au soutien de l'État pour les enfants des minorités ethniques, mes enfants peuvent étudier et bénéficier d’une prise en charge complète des frais de scolarité, des repas, de l’hébergement et de la subsistance. Nous sommes très reconnaissants envers les politiques préférentielles de l'État et envers le collectif d'enseignants et du personnel de l'internat qui ont pris soin et aimé éduquer mes enfants".

Lê Trung Ho, vice-président du Comité populaire provincial de Kiên Giang, a informé qu'au cours de l'année scolaire 2024-2025, la province a investi plus de 158,2 milliards de dôngs pour construire des salles de classe théoriques supplémentaires, des salles de classe thématiques et des bâtiments polyvalents, des systèmes d'infrastructures techniques, ainsi que pour la réparation des salles de classe, des dortoirs, et l'investissement dans des systèmes de prévention et de lutte contre les incendies dans sept écoles. La province profite également de ressources prioritaires pour investir dans des installations et des équipements destinés à l'enseignement dans les zones de minorités ethniques de la province.

La province s'est également fixé comme objectif d'enseigner, d'ici 2025, la langue khmère dans le programme de langues des minorités ethniques promulgué par le ministère de l'Éducation et de la Formation, au niveau primaire et dans d’autres établissements d'enseignement de la province. Il est prévu de garantir un nombre suffisant d'enseignants pour enseigner la langue khmère, dont 45% des enseignants possédant des qualifications standard, et que 100% des responsables éducatifs liés à l'apprentissage des langues des minorités ethniques soient formés pour améliorer leurs capacités. De plus, il est nécessaire de garantir suffisamment de manuels et de matériel pédagogique pour enseigner le khmer au niveau de l’école primaire.

Texte et photos : Quang Châu/CVN