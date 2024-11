Le Vietnam et le Venezuela renforcent leur coopération éducative

Un accord de coopération éducative pour la période 2024-2029 a été signé, le 21 novembre, par l'Université de technologie et de gestion du Vietnam (UTM) du Vietnam et l'Université catholique Andrés Bello (UCAB) du Venezuela, dans le cadre des activités célébrant le 35 e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (18 décembre 1989 - 18 décembre 2024).

La cérémonie de signature a eu lieu dans le cadre d'une visite d'une délégation de l'UTM, dirigée par son recteur, le professeur associé et Dr. Nguyên Xuân Son, au Venezuela.

Le recteur de l'UCAB, le Dr. Arturo Peraza, a souligné l'importance de l'accord en tant que cadre juridique pour les efforts conjoints dans l'enseignement, la recherche scientifique et technologique. Il offrira aux étudiants des deux pays l'occasion d'approfondir leur compréhension de la culture et du peuple de l'autre.

Les deux universités sont des institutions de premier plan dans l'enseignement de l'eSport, une industrie mondiale en pleine croissance. Donc, cette coopération permettra aux deux parties de former une main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux demandes de ce secteur émergent.

Le professeur associé et Dr. Nguyên Xuân Son a souligné les réalisations obtenues par le Vietnam en matière d'éducation après près de quatre décennies de réformes, grâce aux investissements importants du Parti et de l'État.

Il a décrit le parcours de l'UTM au cours des deux dernières décennies en tant qu'institution réputée offrant une éducation multidisciplinaire de haute qualité. La mission de l'université consiste à sortir une main-d'œuvre qualifiée pour les marchés nationaux et internationaux, contribuant ainsi à l'industrialisation et à la modernisation du pays.

Il s'est dit convaincu que le partenariat UTM - UCAB renforcerait davantage l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Venezuela dans le futur. L'accord porte sur les échanges de professeurs et d'étudiants, les programmes de formation, le développement professionnel des enseignants et des chercheurs, le partage d'informations et l'organisation conjointe d'ateliers et de conférences.

Fondée en 1953, l'UCAB est une institution renommée au Venezuela et en Amérique latine, qui propose des programmes de premier et de deuxième cycles de niveau international. Avec trois campus et environ 15.000 étudiants, l'UCAB propose un enseignement diversifié et multidisciplinaire.

Au cours de la visite, la délégation de l'UTM a également travaillé avec d'autres universités vénézuéliennes, des centres de recherche, la Chambre de commerce Venezuela - Vietnam et l'ambassade du Vietnam au Venezuela ; et a visité des sites culturels et historiques de ce pays.

