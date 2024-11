Construire une destination attractive pour les étudiants internationaux

Selon les dernières statistiques du ministère de l’Éducation et de la Formation, près de 22.000 étrangers étudient actuellement au Vietnam, soit le chiffre le plus élevé des neuf dernières années. Cependant, ce nombre reste limité par rapport aux objectifs fixés. De plus, 80% des étudiants étrangers viennent du Laos et du Cambodge, et environ 4.000 d’entre eux étudient dans le cadre d’accords bilatéraux.

La décision du Premier ministre relative au plan de développement du réseau des universités et des collèges pour la période 2006-2020 visait à attirer 5% du total des étudiants étrangers au Vietnam en 2020. Pour atteindre cet objectif, le Vietnam aurait dû accueillir environ 95.300 étudiants étrangers en 2020, et plus de 100.000 si l’on prend en compte l’ensemble du système d’enseignement supérieur actuel.

C’est pourquoi de nombreuses universités vietnamiennes se fixent désormais pour objectif d’attirer davantage d’étudiants internationaux.

Riches programmes d’échange

Le Pr.-Dr. Bùi Quang Hùng, vice-recteur de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, souligne que l’attraction des étudiants internationaux fait partie des objectifs de son établissement. Dans un premier temps, elle a mis en place des programmes d’échange, en envoyant ses étudiants à l’étranger et en accueillant des étudiants venus d’Asie du Sud-Est, du Japon, de la République de Corée, de Singapour, d’Allemagne, etc., pour des périodes de trois à six mois.

À ce jour, environ 200 étudiants internationaux originaires de 13 pays et territoires d’Asie, d’Europe et d’Amérique étudient à l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville dans des domaines tels que l’économie, les affaires, l’architecture, l’urbanisme, la technologie et le design. Ils participent à des programmes d’échange spécialement conçus pour répondre aux besoins des partenaires, et ces programmes sont évalués et reconnus après validation.

De son côté, le Pr.-Dr. Doàn Ngoc Phi Anh, vice-recteur de l’Université d’économie de Dà Nang, considère que l’échange international d’étudiants est un facteur clé dans le processus d’intégration et de coopération internationale en matière d’éducation. Chaque année, l’université accueille environ 30 étudiants internationaux qui participent à des programmes d’échange à court terme, à des stages ou à des échanges culturels.

Ces étudiants viennent de divers pays, notamment de partenaires traditionnels comme la République de Corée, l’Allemagne et la France. Les résultats académiques obtenus dans le cadre de ces échanges, d’une durée d’un à deux semestres, sont reconnus par les universités partenaires et intégrés dans leur cursus.

Dans des domaines variés

L’Université des langues et de l’informatique de Hô Chi Minh-Ville accueille chaque année plus de 100 étudiants internationaux dans le cadre de divers programmes, allant de cours courts d’une ou 2 semaines à des cursus plus longs d’une année. Pour ces derniers, l’université propose deux principaux cursus : un programme sur la langue et la culture vietnamienne, dispensé en trois langues (anglais, coréen et japonais). Pour les programmes d’échange à court terme, elle collabore avec d’autres universités à travers le monde, permettant aux étudiants internationaux de suivre des cours en relations internationales, commerce international, anglais, gestion du tourisme et hôtellerie, entre autres.

L’université Nguyên Tât Thành, quant à elle, accueille chaque année entre 40 et 50 étudiants internationaux, principalement en provenance du Laos, du Cambodge, mais aussi des Philippines et de Taïwan (Chine). Ces étudiants suivent des formations dans des domaines variés, notamment la médecine, la pharmacie, la technologie de l’information, la finance, la banque, la gestion des affaires et les relations internationales.

Depuis plusieurs années, l’Université d’économie et de finance de Hô Chi Minh-Ville attire également des étudiants, provenant de pays tels que la France, l’Espagne, l’Allemagne, la Chine, la République de Corée et le Japon. Ces étudiants participent à des programmes d’échange d’un à deux semestres. En outre, des échanges culturels internationaux, tels que des camps d’été ou d’hiver, ainsi que des bourses académiques et conférences, permettent à 50 à 100 étudiants internationaux de séjourner au Vietnam pour des périodes allant d’une à trois semaines chaque année. Récemment, cette université a créé un Centre d’événements espagnol afin d’organiser des rencontres avec des partenaires hispanophones, tels que des entreprises et des universités.

Stratégie d’attraction

Ces programmes d’échange constituent des étapes essentielles pour les universités vietnamiennes, qui ambitionnent de devenir des destinations de choix pour des étudiants internationaux inscrits à temps plein.

Le Pr.-Dr. Bùi Quang Hùng estime que pour intégrer des étudiants internationaux à temps plein, les programmes de formation doivent être harmonisés et standardisés, tant au niveau des contenus que des évaluations. Par ailleurs, il est nécessaire d’investir dans les infrastructures et dans la gestion administrative. “En particulier, l’accréditation internationale et la présence dans des classements internationaux de renom sont des facteurs clés, car les universités étrangères ne collaborent qu’avec des partenaires de même niveau. De plus, les étudiants étrangers privilégieront des universités accréditées ou bien classées”, observe le Professeur associé Quang Hùng.

Le Dr. Nguyên Anh Tuân, recteur de l’Université des langues et de l’informatique de Hô Chi Minh-Ville, affirme que l’attraction d’étudiants internationaux est une stratégie clé dans le contexte de l’internationalisation de l’éducation. Cela nécessite une préparation minutieuse et à long terme dans plusieurs domaines : investissements dans les programmes de formation, les infrastructures, les services de soutien aux étudiants, ainsi que le renforcement des coopérations internationales. “L’accréditation internationale des programmes de formation est cruciale pour garantir la qualité de l’enseignement, renforcer la confiance des partenaires et attirer des étudiants internationaux”, ajoute-t-il.

Enfin, le Dr. Vo Van Tuân, vice-recteur de l’université Van Lang, souligne que “les universités vietnamiennes peuvent devenir des destinations attractives pour les étudiants étrangers si la qualité des programmes, des équipes pédagogiques et des installations (laboratoires, hébergements, etc.) atteint les standards internationaux”.

