À Hâu Giang, l’anglais s’ouvre aux plus jeunes

Photo : VNA/CVN

Deux fois par semaine, une vingtaine de jeunes issus de minorités ethniques attendent avec impatience leurs cours d’anglais gratuits, qui se déroulent dans les locaux de la pagode Pô Thi Rang Sây, située à Vi Thanh, province de Hâu Giang (delta du Mékong). Cette initiative est portée par l’Union de la jeunesse de la ville.

Action significative

Les cours couvrent différents sujets à chaque session, utilisant des méthodes participatives pour aider les élèves à assimiler rapidement un nouveau vocabulaire et à améliorer leurs compétences en matière d’écoute, d’expression orale, de lecture et d’écriture. En plus de l’apprentissage de nouveaux mots, les jeunes sont répartis en groupes pour discuter, échanger des idées et participer à des jeux-questionnaires en anglais. De nombreuses activités extrascolaires sont également organisées pour leur permettre d’acquérir des compétences supplémentaires pendant l’été.

Danh Thi Diêm My, une élève issue du 4e quartier de la ville de Vi Thanh, province de Hâu Giang, est impatiente d’apprendre l’anglais avec d’autres enfants à la pagode Pô Thi Rang Sây. “En été, nous avons plus de temps libre. En plus d’apprendre le khmer au temple Po Thi Rang Say, je participe également à des cours d’anglais gratuits organisés par les jeunes volontaires. Chaque cours m’aide à acquérir de nouveaux mots de vocabulaire. Les jeux de devinettes en anglais avec des récompenses sont très amusants et stimulants”, partage Diêm My.

Lê Hoàng Phi Long, originaire du même quartier, raconte que l’anglais est sa matière préférée. À chaque leçon, un professeur introduit un nouveau sujet, comme les animaux, les véhicules, les aliments… ainsi que le vocabulaire de tous les jours. “Lorsque de nouveaux mots sont enseignés, je les note soigneusement, puis je les réécris à la maison pour me souvenir de leur signification et de leur prononciation. Grâce à cela, je connais par cœur tous les mots enseignés en classe”, explique-t-il. “Je m’efforce d’étudier dur pour devenir professeur d’anglais et de khmer pour transmettre mes connaissances aux enfants de mon village“, ajoute-t-il.

Pour les membres et les bénévoles de l’Union des jeunes de la ville, l’initiative d’organiser des cours d’anglais gratuits pour les élèves des minorités ethniques locales est très significative. Elle motive un engagement plus étroit auprès des enfants des régions éloignées et des minorités ethniques, en les aidant à passer un été utile et à acquérir des connaissances précieuses avant la nouvelle année scolaire 2024-2025.

Doàn Nhu Huynh, étudiante du Collège communautaire de la province de Hâu Giang, informe qu’il s’agit de sa première année d’enseignement de l’anglais à des enfants issus de minorités ethniques. “Les enfants sont très intelligents et attachants. La relation amicale qui s’est développée au cours de l’enseignement m’a laissé une forte impression”, déclare-t-elle. Nhu Quynh espère participer à d’autres sessions d’enseignement de l’anglais à l’avenir, en particulier pour les enfants des régions isolées et des minorités ethniques, afin de leur apporter des connaissances et des expériences positives.

Activités pionnières

Photo : VNA/CVN

Actuellement, l’Union des jeunes de la ville de Vi Thanh organise trois cours d’anglais gratuits pour les enfants des minorités ethniques dans les 3e et 4e quartiers, avec plus de 60 participants. Ces formations sont organisées et dispensées par des bénévoles issus de diverses universités et écoles supérieures, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la province.

Vo Thi Thuy Bang, secrétaire adjointe de l’Union de la jeunesse de la ville, souligne que depuis le début de l’été, l’Union a largement informé les cours de langues étrangères pour les enfants, en particulier pour ceux issus de minorités ethniques de la région. Elle prévoit de continuer à offrir des cours gratuits tous les samedis et dimanches tout au long de l’année scolaire 2024-2025 pour les élèves défavorisés et ceux des minorités ethniques.

Selon l’Union de la jeunesse de la province de Hâu Giang, ces cours d’anglais gratuits sont considérés comme l’une des initiatives phares de la jeunesse provinciale dans le cadre de la campagne de bénévolat estivale. Ils aident des enfants de familles défavorisées à apprendre une langue étrangère tout en créant un environnement propice à une participation plus active aux activités extrascolaires.

Le secrétaire de l’Union de la jeunesse de la province, Bùi Huu Lôc, estime que l’Union met en œuvre efficacement les directives provinciales et poursuivra la promotion ainsi que l’extension de ce modèle. Actuellement, Hâu Giang compte 47 cours d’anglais gratuits en faveur de 1.450 jeunes.

Nguyên Hang - Huong Linh/CVN