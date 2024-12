VinFuture Prize 2024

Le secrétaire général du Parti reçoit des scientifiques et experts étrangers

>> Bientôt la Semaine des sciences et technologies VinFuture 2024

>> VinFuture 2024 : des esprits brillants au service de l'innovation et du développement durable

>> Cérémonie de remise des prix VinFuture 2024

>> Face aux défis, la science répond : les leçons de résilience des lauréats VinFuture

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a félicité les scientifiques honorés et primés dans le cadre des prix VinFuture 2024, soulignant que les prix VinFuture, événement scientifique annuel de grande valeur, constituaient un témoignage de l'esprit d'apprentissage et du désir du peuple vietnamien de faire du Vietnam un pionnier en matière de science, de technologie et d'innovation.

Une percée stratégique

Selon le dirigeant, le Vietnam considère les sciences, les technologies et l'innovation comme une politique nationale majeure, une percée stratégique et un principal moteur pour créer des avancées en matière de productivité, de qualité et d'efficacité, un facteur décisif pour améliorer la compétitivité nationale et promouvoir le développement durable.

Tô Lâm a appelé les scientifiques et experts étrangers à continuer à coopérer étroitement avec le Vietnam et à le soutenir activement sur divers aspects, dont des conseils sur les politiques de développement des nouvelles technologies, la formation de ressources humaines de haute qualité pour les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle, la création et le développement de centres d’innovation, le développement des liens avec les groupes technologiques de premier plan dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Au nom du Conseil des prix VinFuture (VinFuture Prize Council), le professeur Richard Henry Friend a exprimé sa profonde gratitude pour l'attention particulière du secrétaire général Tô Lâm envers les scientifiques et les experts internationaux.

Les scientifiques et experts internationaux ont également apprécié la vision, les grandes orientations et la détermination du Parti et du gouvernement du Vietnam pour développer et tirer parti des sciences, des technologies et de l'innovation. Ils ont reconnu les avancées du Vietnam dans les domaines de la transformation numérique, de l'application et du développement des technologies modernes dans de nombreux secteurs...

VNA/CVN