Réalisations de Binh Duong dans le domaine de l'éduction et de la formation

>> Les universités vietnamiennes s'efforcent d'attirer les étudiants internationaux

>> Développer l’éducation grâce aux programmes internationaux

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des enseignants exemplaires

Jusqu'à présent, l'ensemble de la province a reconnu 261 écoles publiques sur 355 qui répondent aux normes d'accréditation de qualité de l'éducation, atteignant 73,52%. 316 écoles sur 355 répondent aux normes nationales, atteignant 89,01%. Au cours de l'année scolaire 2023-2024, le taux de mobilisation des enfants en maternelle a atteint 93,84%.

Selon les résultats qui viennent d'être annoncés par le ministère de l'Éducation et de la Formation, au cours de l'année scolaire 2023-2024, le taux d'obtention du diplôme d'études secondaires dans la province de Binh Duong a atteint 99,80%. Parmi eux, le taux d'obtention d'un diplôme d'études secondaires publiques a atteint 99,96% ; Le taux d'obtention du diplôme d'études secondaires privées a atteint 100% et celui de la formation continue a atteint 99,63%.

Le pourcentage d'examens ayant obtenu des notes supérieures à la moyenne dans chaque matière est le suivant : littérature 99,08% ; mathématiques 95,98% ; physique 91,98% ; chimie 93,85% ; biologie 95,20% ; anglais 85,07% ; chinois, coréen, allemand 100% ; japonais 85,71% ; histoire 95,15% ; géographie 99,23% ; éducation civique 100%.

Il est important de souligner que l’intégrité académique des écoliers de Binh Duong est affirmée. Avec un baccalauréat de qualité, Binh Duong constitue une source d’étudiants et de stagiaires de qualité pour les universités et collèges de la région, contribuant ainsi à former une main d’œuvre de qualité au service du développement socio-économique de la province.

Pour atteindre les résultats ci-dessus, le secteur éducatif de la province de Binh Duong a investi dans des installations et des équipements éducatifs. Les écoles sont de plus en plus équipées de technologies modernes, permettant un enseignement et un apprentissage plus efficaces. D’autre part, les activités extrascolaires sont de plus en plus diversifiées, les clubs scolaires sont encouragés, aidant les élèves à s’épanouir pleinement.

Modèle éducatif réussi

Le lycée Hung Vuong pour les surdoués est considéré comme l'un des modèles éducatifs les plus réussis de la province de Binh Duong. L'école est non seulement réputée pour la qualité de sa formation mais aussi pour ses innovations dans les méthodes et activités pédagogiques.

Son programme de formation est diversifié et approfondi. Outre le programme d'enseignement général, l'école propose également des cours spécialisés en mathématiques, physique, chimie, biologie, littérature, histoire et géographie. Cela aide les élèves à développer leurs talents. L'école applique de nombreuses méthodes pédagogiques actives telles que : l'apprentissage par projet, l'apprentissage coopératif ou encore l'utilisation des technologies de l'information pour aider les élèves à être proactifs dans leủ processus d'apprentissage. Elle organise en outre de nombreuses activités extrascolaires telles que des clubs scientifiques, artistiques, sportifs, des compétitions et des cours parascolaires pour aider les élèves à se développer autant physiquement et mentalement. L'école mène de nombreuses activités de coopération avec les entreprises, aidant les élèves à acquérir une expérience pratique précoce à l'environnement de travail, offrant ainsi une meilleure orientation professionnelle.

Selon le rapport, la province compte à ce jour 70 établissements d'enseignement professionnel, dont 6 collèges, 10 écoles intermédiaires, 18 centres d'enseignement professionnel et 36 autres établissements ayant des activités d'enseignement agréées.

Le nombre total d'enseignants et d'administrateurs travaillant dans les établissements d'enseignement professionnel de la province est de 2.632 personnes. Parmi eux, 18 personnes sont titulaires d'un doctorat (0,7%) ; 423 personnes d’une maîtrise (16,1%), 1.341 d’un diplôme universitaire (50,9%) et 294 d’un diplôme collégial ; les 556 personnes restantes ont des qualifications intermédiaires et autres (21,1%).

Formation professionnelle

Au cours de la période 2017-2024, les établissements d'enseignement professionnel de la zone ont accueilli 309.415 élèves (dont 14.228 élèves au collège, 33.318 élèves au niveau intermédiaire et 261.869 élèves aux promotions de moins de 3 mois).

La proportion d'étudiants qui ont un emploi et un revenu stable après une formation professionnelle est en augmentation. Les résultats de la formation professionnelle ont contribué positivement à l'objectif d'amélioration de la qualité des ressources humaines, de développement d'une main-d'œuvre qualifiée, d'augmentation de la productivité du travail et d'augmentation du taux de travailleurs formés de 68% (2014) à 83% (2023), dont la proportion de travailleurs titulaires de diplômes et de certificats est passée de 19,5% (2014) à 32% ( 2023).

Assurer de bonnes conditions d’apprentissage aux enfants des travailleurs

Nguyen Loc Ha, vice-président du Comité populaire provincial de Binh Duong, a déclaré qu'en plus de se concentrer sur le développement socio-économique, Binh Duong met toujours en œuvre la politique "L'éducation est une politique nationale primordiale, un moteur clé pour le développement du pays". ".

Selon Nguyen Loc Ha, ces dernières années, l'investissement dans l'éducation a toujours été une préoccupation de la province pour assurer les meilleures conditions d'apprentissage à toutes les classes de la population, en particulier aux enfants de la population active de la province.

Texte et photos : Quang Châu/CVN