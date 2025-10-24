Le président sud-africain termine sa visite d’État au Vietnam

Le président sud-africain, Matamela Cyril Ramaphosa, et sa suite ont quitté Hanoï ce vendredi soir, terminant avec succès sa visite d’État au Vietnam, les 23 et 24 octobre sur invitation du président vietnamien Luong Cuong.

Au cours de sa visite, le président sud-africain a rendu hommage au Président Hô Chi Minh au Mausolée éponyme et au Monument des héros et martyrs, avant de participer à la cérémonie officielle d’accueil. Les dirigeants ont ensuite tenu un entretien bilatéral, une rencontre restreinte, ainsi qu’un point presse conjoint, afin de renforcer le dialogue politique et économique entre les deux pays.

Le président Matamela Cyril Ramaphosa a également rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, participé au Forum d’affaires Viêt Nam - Afrique du Sud, et assisté à une séance de la XVᵉ Assemblée nationale. Il a également rencontré des dirigeants de grandes entreprises vietnamiennes.

Les discussions ont mis en lumière l’amitié historique et la solidarité entre les deux peuples, fondée sur des idéaux communs de liberté et d’indépendance. Les deux parties ont souligné l’importance stratégique de leur coopération, l’Afrique du Sud étant le premier partenaire africain du Vietnam depuis l’établissement du cadre de partenariat pour la coopération et le développement en 2004.

Le président Matamela Cyril Ramaphosa a réaffirmé l’engagement de l’Afrique du Sud à renforcer ses relations avec le Vietnam, particulièrement dans un contexte mondial en profonde mutation. Les dirigeants ont convenu de préparer l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique en 2025, afin de dynamiser la coopération politique, économique et culturelle, et de promouvoir les intérêts des deux peuples sur la scène régionale et internationale.

Ils ont également insisté sur l’importance de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, de développer de nouveaux domaines de coopération tels que la transition énergétique, la transformation numérique, l’économie créative, les énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique. Le Vietnam a invité l’Afrique du Sud à soutenir l’ouverture de négociations pour un accord de libre-échange avec l’Union douanière d’Afrique australe (SACU).

La coopération parlementaire a été également soulignée comme un vecteur essentiel pour assurer la mise en œuvre des accords bilatéraux. Les deux pays ont publié une Déclaration conjointe, réaffirmant leur volonté de construire un partenariat stratégique et global durable.

Cette visite marque une étape majeure dans l’histoire des relations Vietnam - Afrique du Sud, neuf ans après celle du président Matamela Cyril Ramaphosa en tant que vice-président, consolidant l’amitié traditionnelle et ouvrant de nouvelles opportunités pour une coopération économique et politique renforcée.

