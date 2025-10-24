Le sous-comité examine les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a présidé le 24 octobre une réunion du sous-comité chargé de l’organisation du XIV e Congrès national du Parti, afin d’examiner l’état d’avancement des préparatifs de cet important événement politique.

Photo : VNA/CVN

Le responsable, également président du sous-comité, a salué le sens des responsabilités des organes concernés ainsi que la mise en œuvre rapide et rigoureuse des tâches qui leur ont été confiées, soulignant que les préparatifs avaient été menés de manière proactive, garantissant à la fois le progrès et la qualité.

Compte tenu du délai restreint, il a demandé aux organismes compétents d’accélérer l’accomplissement des tâches clés, notamment la finalisation des documents soumis au congrès, l’ordre du jour, la structure et les thèmes des discussions, ainsi que le règlement relatif aux activités des délégués. Il a également recommandé que le projet d’ordre du jour soit rapidement soumis à l’examen du Bureau politique.

S’agissant de la décoration du Congrès, de la conception des badges, des invitations et des supports de communication, il a prié le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de renforcer la supervision afin de garantir la qualité, le respect du calendrier et la conformité aux normes établies.

Trân Câm Tu a en outre demandé au ministère de la Police et aux autres organes concernés d’assurer une sécurité absolue avant, pendant et après l’événement, tout en intensifiant la lutte contre les discours hostiles et mensongers dans le cyberespace.

Le membre permanent s’est dit confiant que les organismes concernés poursuivraient leurs efforts afin de s’acquitter pleinement de leurs responsabilités au service du Congrès.

VNA/CVN