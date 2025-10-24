Le président de l’AN rencontre le président sud-africain

Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a rencontré le 24 octobre à Hanoï le président sud-africain Matamela Cyril Ramaphosa, en visite d’État du 23 au 24 octobre au Vietnam.

>> Le Vietnam attache une grande importance à l’amitié traditionnelle avec l’Afrique du Sud

>> Le Vietnam et l'Afrique du Sud ouvrent une nouvelle phase de coopération élargie

>> Entrevue entre le Premier ministre vietnamien et le président sud-africain

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que la visite du président sud-africain Matamela Cyril Ramaphosa marquait un jalon important, inaugurant une nouvelle ère dans les relations bilatérales, approfondissant la confiance politique et consolidant une coopération substantielle et durable au bénéfice des peuples des deux pays.

Le législateur suprême vietnamien a félicité le chef de l’État sud-africain pour ses rencontres et entretiens fructueux avec le président Luong Cuong et le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Il a salué les réalisations remarquables du peuple sud-africain dans la construction d’une nation harmonieuse, juste et prospère, exprimant sa conviction que, sous la direction du président Matamela Cyril Ramaphosa et du Congrès national africain (ANC), l’Afrique du Sud continuera de jouer un rôle de premier plan sur le continent africain et de maintenir son influence sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a félicité l’Afrique du Sud pour l’organisation réussie du 11e Sommet des présidents de parlement du G20 au Cap au début du mois, soulignant que cet événement favorise le renforcement de la coopération et du dialogue interparlementaires afin de promouvoir le développement durable et de réduire les disparités de développement entre les pays.

Il a déclaré que l’Assemblée nationale du Vietnam attache une grande importance à l’amitié et à la coopération multiforme avec l’Afrique du Sud et s’efforce de la promouvoir, afin de faire de la coopération parlementaire un pilier essentiel des relations bilatérales.

Le dirigeant vietnamien a suggéré aux deux parties de renforcer les échanges entre les délégations parlementaires, notamment au sein des commissions spécialisées des deux législatures, de promouvoir le partage d’experts législatifs et d’œuvrer à la signature rapide d’un protocole d’accord sur la coopération interparlementaire.

Il a exhorté le Parlement sud-africain à envoyer des représentants aux prochains ateliers législatifs organisés par l’Assemblée nationale du Vietnam, et a exprimé l’espoir que la coopération entre les deux organes législatifs servira de modèle aux autres parlements de l’hémisphère Sud pour relever les défis mondiaux.

Trân Thanh Mân a également appellé les deux parlements à renforcer leur coordination, à se soutenir mutuellement et à tenir des réunions bilatérales en marge des forums parlementaires multilatéraux tels que l’Union interparlementaire (UIP), l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) et les groupes parlementaires de l’hémisphère Sud afin de défendre conjointement les intérêts des pays en développement.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le président Matamela Cyril Ramaphosa s’est réjoui du développement positif des relations interparlementaires entre les deux pays, soulignant que la promotion de la coopération parlementaire est un facteur important de partage d’expériences et de contribution à l’instauration d’un État de droit dans chaque pays.

Le chef de l’Etat sud-africain a affirmé sa détermination à renforcer la coopération bilatérale, notamment la collaboration parlementaire, à la hauteur de la solidité de leurs relations politiques. Il a souligné qu’à mesure que les deux nations élèvent officiellement leur relation au niveau de partenariat stratégique, le rôle de leurs parlements respectifs devient essentiel pour garantir la mise en œuvre effective des accords de coopération.

Dans le cadre de son programme de travail avec l’Assemblée nationale du Vietnam, le président Matamela Cyril Ramaphosa a assisté à la 10e session de l’Assemblée nationale de la 15e législature et visité le musée de l’Assemblée nationale.

VNA/CVN