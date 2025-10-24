Convention de Hanoï

Identifier et prévenir les délits de fraude de haute technologie

Alors que le Vietnam accélère sa transformation numérique, la cybercriminalité se développe avec des méthodes toujours plus sophistiquées. Pour y faire face, les autorités appellent à une mobilisation collective, soulignant le rôle essentiel de la sensibilisation du public à la sécurité numérique.

Photo : VNA/CVN

Selon le colonel Trân Hông Minh, directeur adjoint de la Police de Hô Chi Minh-Ville, les escrocs exploitent désormais des technologies avancées – intelligence artificielle, vidéos haute résolution, messages ou courriels personnalisés – pour perfectionner leurs stratagèmes. Ils profitent des évolutions administratives ou bancaires pour usurper l’identité d’institutions publiques ou d’entreprises, allant jusqu’à simuler des appels d’autorités afin d’extorquer des fonds. Certains ciblent désormais les enfants, plus vulnérables, ou pratiquent le "cyber-enlèvement".

Le lieutenant-colonel Nguyên Xuân Hiêu, du Bureau de cybersécurité de la province de Dông Nai, estime que la principale faiblesse exploitée par les criminels reste la cupidité ou la naïveté des victimes, souvent manipulées dès le premier contact téléphonique. L’expert en cybersécurité Ngô Minh Hiêu (projet Chongluadao.vn) observe, pour sa part, la montée d’organisations criminelles structurées, capables d’adapter rapidement leurs méthodes aux actualités nationales.

Photo : Internet/CVN

D’après les statistiques du Département de la cybersécurité et de la prévention et de lutte contre la criminalité liée aux hautes technologies (A05) du ministère de la Police, plus de 1.500 cas de fraude en ligne ont été recensés au Vietnam au cours des huit premiers mois de l’année, soit une hausse de 65% par rapport à la même période en 2024, pour des pertes estimées à plus de 1.660 milliards de dôngs. Près de 4.532 domaines malveillants ont été identifiés, utilisant des techniques telles que le deepfake, les arnaques crypto ou le vol d’OTP.

Pour prévenir ces infractions, la police intensifie la sensibilisation du public et renforce la coopération avec les entreprises et les médias à travers les campagnes "Pas seul – Ensemble pour la sécurité en ligne" et "Tout le peuple contre la fraude". Ces initiatives traduisent l’engagement du pays à bâtir une culture nationale de sécurité numérique.

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre de la Convention de Hanoï contre la cybercriminalité, qui sera signée les 25 et 26 octobre, confirmant le rôle pionnier du Vietnam dans la promotion d’un espace numérique sûr, transparent et humain.

VNA/CVN