Les dirigeants vietnamiens et sud-africains participent à un Forum d'affaires bilatéral

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le président sud-africain Matamela Cyril Ramaphosa ont coprésidé le Forum d'affaires Vietnam - Afrique du Sud à Hanoï le 24 octobre après-midi, en présence des responsables des ministères, secteurs et de quelque 200 représentants d'entreprises des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Après plus de 30 ans de relations diplomatiques établies, le partenariat de coopération et de développement entre le Vietnam et l'Afrique du Sud n'a cessé de se renforcer, la coopération économique et commerciale étant un pilier essentiel.

En 2024, les échanges bilatéraux ont atteint 1,72 milliard de dollars. Le Vietnam exporte principalement des produits électroniques, des téléphones et des composants, des textiles, des chaussures et des produits agricoles, tandis que l'Afrique du Sud fournit des fruits, du bois, des minéraux et des produits chimiques.

En juillet 2025, l'Afrique du Sud comptait 20 projets d'investissement dans ce pays indochinois, pour un capital total de 880 000 dollars, se classant ainsi au 109e rang sur 151 pays et territoires investisseurs. Le Vietnam, quant à lui, gère quatre projets dans ce pays africain, d'une valeur de 8,86 millions de dollars, se classant au 45e rang sur 84 destinations d'investissement vietnamiennes à l'étranger.

Lors du Forum, les entreprises des deux parties ont convenu qu'il existait encore un fort potentiel de développement de la coopération dans des domaines tels que les énergies vertes, la finance, le commerce électronique, la science, l'innovation et le tourisme.

Les deux parties ont proposé de renforcer les mécanismes de coopération bilatérale, tels que le Forum de partenariat intergouvernemental et le Comité commercial mixte Vietnam - Afrique du Sud, et de coordonner les actions visant à lever les obstacles à l'accès au marché et à promouvoir des projets communs dans les domaines de l'énergie, des mines, des infrastructures, de la pêche et du développement durable.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam considérait les entreprises comme un élément central de la coopération bilatérale. Il a souligné l'engagement de son pays à maintenir un environnement d'investissement stable et des politiques ouvertes, garantissant les droits et intérêts légitimes des investisseurs, conformément au principe de "partage des bénéfices et des risques".

Le chef du gouvernement a rappelé que le Vietnam s'était fixé comme objectif de devenir un pays industrialisé à revenu élevé d'ici 2045, en se concentrant sur trois développements stratégiques : les institutions, les infrastructures et les ressources humaines. Il a également mis l'accent sur la promotion d'une économie verte et numérique, l'innovation et une intégration internationale approfondie.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le président Matamela Cyril Ramaphosa s'est déclaré satisfait de sa visite au Vietnam et de sa participation au forum, exprimant sa volonté de promouvoir une coopération globale, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, des sciences et technologies, et des énergies propres.

Il a souligné que le Vietnam et l'Afrique du Sud constituent des "portes d'entrée stratégiques" vers l'Asie et l'Afrique, capables de se soutenir mutuellement pour accéder aux marchés régionaux.

Il a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement et a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à réduire les barrières commerciales et à renforcer la protection juridique des investisseurs.

Il a appelé les entreprises vietnamiennes à saisir les opportunités et à établir des partenariats concrets avec leurs partenaires sud-africains par le biais de projets et de contrats spécifiques.

Les deux parties ont convenu d'intensifier les échanges de délégations commerciales et de favoriser la coopération dans des secteurs à fort potentiel commun tels que les énergies renouvelables, l'exploitation minière, l'agriculture, le tourisme, l'éducation et la formation, afin de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur en faveur de la paix, de la coopération et du développement durable.

VNA/CVN