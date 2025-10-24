Le Vietnam réaffirme sa volonté de renforcer la coopération multiforme avec la Pologne

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son, a reçu ce vendredi 24 octobre à Hanoï le vice-Premier ministre polonais et ministre des Affaires digitales, Krzysztof Gawkowski, lors de sa participation à la cérémonie d’ouverture de la signature de la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité (Convention de Hanoï) prévue à la capitale vietnamienne les 25 et 26 octobre.

Le vice-Premier mnistre Bùi Thanh Son a exprimé ses remerciements à son homologue polonais ainsi qu’à la délégation polonaise de haut niveau pour leur présence à Hanoï, qui a contribué au succès de de cet événement et aux efforts communs des Nations Unies et des États membres dans la construction d’un nouveau cadre juridique régulant la lutte contre la cybercriminalité.

Il a souligné que le Vietnam et la Pologne entretiennent une amitié traditionnelle et une coopération extrêmement fructueuse. Cette année marque le 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1950-2025), jalon important dans les relations bilatérales, avant d'affirmer que le Vietnam attache toujours une grande importance et souhaite renforcer sa coopération multiforme avec la Pologne, l’un de ses partenaires prioritaires en Europe centrale et orientale.

De son côté, le vice-Premier ministre polonais Krzysztof Gawkowski a salué l’organisation par le Vietnam de la cérémonie d’ouverture de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, marquant ainsi son engagement résolu dans la résolution des enjeux mondiaux.

Il a souligné que le Vietnam est un partenaire important de la Pologne en Asie du Sud-Est et a exprimé le souhait de faire progresser encore davantage la coopération entre les deux pays dans l’ensemble des domaines.

S’agissant des relations bilatérales, le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a manifesté sa satisfaction quant aux développements positifs enregistrés entre les deux pays ces dernières années. Il a proposé de poursuivre l’intensification des échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au niveau supérieur, ainsi que des échanges entre ministères, branches et localités des deux pays, afin de renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle, et de créer une base solide pour promouvoir et étendre la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Il a apprécié le fait que la Pologne soit depuis de nombreuses années l’un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam en Europe centrale et orientale, avant d’appeler à renforcer davantage la coopération en matière de commerce et d’investissement par la mise en œuvre active du mécanisme de consultation de coopération économique bilatérale ainsi que du Groupe de travail pour la promotion de la coopération agricole.

À cette occasion, il a remercié la Chambre des représentants polonaise d’avoir récemment adopté le projet de loi de ratification de l’Accord de protection des investissements Vietnam ‑ UE (EVIPA), et a souligné que cet accord contribuera fortement à dynamiser le commerce et l’investissement entre les deux pays.

Les deux parties ont également échangé sur diverses mesures visant à renforcer la coopération dans les domaines du développement, de l’agriculture, de l’éducation-formation, de la culture-tourisme et des échanges entre les peuples ; elles ont convenu de poursuivre une coordination étroite dans les forums multilatéraux ainsi que de s’appuyer mutuellement dans leurs candidatures aux organisations internationales des Nations Unies.

Le vice-Premier ministre Krzysztof Gawkowski a indiqué que la Pologne possédait des atouts et a déjà réalisé de nombreux succès dans les domaines de la transformation numérique, de la cybersécurité, de l’économie numérique, et qu’elle est prête à coopérer avec le Vietnam pour échanger des informations, partager des expériences, en particulier dans l’élaboration du cadre juridique, la formation des ressources humaines et l’assurance de la sécurité nationale en matière de cybersécurité.

