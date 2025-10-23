Entrevue entre le Premier ministre vietnamien et le président sud-africain

Dans l’après-midi du 23 octobre, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une entrevue avec le président de la République d’Afrique du Sud, Matamela Cyril Ramaphosa, en visite d’État au Vietnam les 23 et 24 octobre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est déclaré heureux de retrouver et d’accueillir le président Ramaphosa ainsi que la délégation de haut niveau sud-africaine au Vietnam. Il a félicité le peuple sud-africain pour ses grandes réalisations dans le développement national, ainsi que pour le rôle et les contributions importantes de l’Afrique du Sud aux affaires régionales et mondiales.

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Vietnam et l’Afrique du Sud étaient de bons amis et partenaires de confiance, se soutenant mutuellement, et s’est réjoui de constater que les deux pays voient leur position et leur influence croître sur la scène internationale.

Il a souligné que les deux nations disposaient de forces complémentaires et de grands potentiels de coopération, notamment dans les domaines de la transition verte, de la transformation numérique, de l’économie créative, des énergies renouvelables, des médias et de la lutte contre le changement climatique.

Un ami proche

Le Premier ministre a proposé que l’Afrique du Sud soutienne l’ouverture prochaine des négociations pour un accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l’Union douanière d’Afrique australe (SACU).

Remerciant le président Ramaphosa pour son invitation à participer au Sommet du G20 de 2025, Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam était prêt à participer activement et à contribuer au succès de cet événement majeur, notamment dans les domaines d’intérêt commun tels que la réduction de la pauvreté et des inégalités, la sécurité alimentaire, le développement durable et la réforme du système de gouvernance mondiale.

Le président Matamela Cyril Ramaphosa s’est dit heureux de revenir au Vietnam et de retrouver le Premier ministre Pham Minh Chinh, qu’il a qualifié d’ami proche, tout en saluant les réalisations historiques du Vietnam après près de 40 ans de Renouveau (Đôi moi), qui inspirent l’Afrique du Sud et de nombreux pays en développement.

Le président sud-africain a affirmé que le Vietnam était un ami proche et un partenaire de confiance de l’Afrique du Sud en Asie, saluant son modèle de développement efficace et sa politique étrangère ouverte, active et responsable envers la communauté internationale.

Il a estimé que les deux pays possédaient des avantages complémentaires pour renforcer leur développement et leur position internationale. Le président Ramaphosa a exprimé le souhait de renforcer les liens entre les entreprises des deux pays dans les domaines de la minéralurgie, de l’industrie manufacturière, de l’agriculture, des véhicules électriques, de la formation de main-d’œuvre qualifiée et du secteur maritime.

Le dirigeant sud-africain a félicité le Vietnam pour l’organisation prochaine de la Cérémonie de signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité, et a salué son rôle moteur dans la transformation numérique et la gouvernance technologique mondiale.

Les deux parties ont convenu de faire de la coopération économique, commerciale et d’investissement le pilier central de leurs relations, de faciliter l’accès réciproque aux marchés et d’accélérer la signature de nouveaux accords tels que l’Accord d’entraide judiciaire, l’Accord sur la non-double imposition et l’Accord d’exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires, afin de renforcer davantage le commerce et les investissements bilatéraux.

Les deux dirigeants se sont accordés sur la nécessité de finaliser rapidement les procédures internes en vue d’élever le cadre des relations bilatérales au rang de “Partenariat stratégique” dès 2025, faisant des relations Vietnam – Afrique du Sud un modèle exemplaire de coopération Sud–Sud.

Concernant la coopération multilatérale, ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les affaires régionales et internationales au sein des organisations et forums multilatéraux, de promouvoir le multilatéralisme et la coopération Sud–Sud, et de contribuer activement au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans leurs régions respectives et dans le monde.

