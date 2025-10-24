République de Corée

Le président vietnamien attendu à la Semaine des dirigeants des économies de l’APEC 2025

Le président de la République, Luong Cuong, participera à la Semaine des dirigeants des économies de l’APEC 2025 en République de Corée et mènera des activités bilatérales dans ce pays, du 29 octobre au 1 er novembre, a annoncé ce vendredi 24 octobre le ministère vietnamien des Affaires étrangères, lors de son communiqué.

Photo : VNA/CVN

La tournée sera faite à l’invitation du président sud-coréen Lee Jae Myung.

À noter que la Semaine des dirigeants des économies de l'APEC 2025 se tiendra à Gyeongju, en République de Corée, du 27 octobre au 1er novembre 2025. L'événement, qui réunit des dirigeants économiques, des hauts fonctionnaires et des chefs d'entreprise des 21 économies membres de l'APEC, aura pour thème "Construire un avenir durable : Connecter, Innover et Prospérer".

VNA/CVN