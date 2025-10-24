Adieu à Trân Phuong, révolutionnaire fidèle et dirigeant visionnaire

Les visites de condoléances et la cérémonie commémorative de Trân Phuong, ancien membre suppléant du Comité central du Parti (4 e mandat), membre du Comité central du Parti (5 e mandat), vice-président du Conseil des ministres (aujourd'hui vice-Premier ministre), ministre de l'Intérieur (aujourd'hui ministère de l'Industrie et du Commerce), chef adjoint du Comité de planification de l'État et député de la 7 e législature, ont eu lieu le 24 octobre à Hanoï.

Ces cérémonies, organisées selon les rites funéraires d'État, ont été conjointement tenues par le Comité central du Parti, l'Assemblée nationale, le président de la République, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et la famille du défunt, à la Maison funéraire nationale, 5 rue Trân Thanh Tông.

Dans le livre de condoléances, Dô Van Chiên, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a exprimé sa profonde gratitude pour les contributions remarquables du camarade Trân Phuong à la cause révolutionnaire du Parti. Âgé de 98 ans, avec 80 années d'adhésion au Parti, il a consacré toute sa vie à l'œuvre de construction et de défense de la Patrie, toujours au service du peuple.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé que Trân Phuong, de son vrai nom Vu Van Dung, fut un communiste loyal et exemplaire, occupant de hautes fonctions dans l'appareil d’État. Il a salué en lui un homme d'action rigoureux et créatif, qui a marqué de son empreinte chaque poste occupé et gagné le respect de ses collègues comme du peuple.

Dans son éloge funèbre, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh, chef du comité d'organisation des obsèques, a souligné que Trân Phuong fut un révolutionnaire inébranlable et un dirigeant dévoué à la cause du Parti et du peuple. Sa disparition constitue une grande perte pour le Parti, l'État et la nation tout entière.

En reconnaissance de ses contributions exceptionnelles, Trân Phuong avait reçu l'Ordre de Hô Chi Minh, l'insigne des 80 ans d’adhésion au Parti, ainsi que de nombreuses distinctions honorifiques.

L'inhumation a eu lieu le même jour au cimetière de son village natal, dans la province de Hung Yên.

