Le président sud-africain rend hommage au général Vo Nguyên Giap à Hanoï

Dans le cadre de sa visite d'État au Vietnam, le président sud-africain Matamela Cyril Ramaphosa et sa délégation se sont rendus mardi 24 octobre au domicile du général Vo Nguyên Giap, situé au 30 rue Hoàng Diêu à Hanoï.

Le président Ramaphosa et sa délégation ont brullé de l'encens et exprimé leur profonde gratitude envers le général Vo Nguyên Giap, ancien membre du Politburo, ancien secrétaire de la Commission militaire centrale, ancien ministre de la Défense et commandant en chef de l'Armée populaire du Vietnam.

Le chef d'État sud-africain a également écrit un message personnel dans le livre d'or de la famille du général Vo Nguyên Giap.

La vie et la carrière du général Vo Nguyên Giap sont intrinsèquement liées à l'histoire révolutionnaire du Vietnam, ainsi qu'aux chapitres glorieux, sacrificiels et ardus du Parti et de la nation. Pendant plus de trois décennies, en tant que Commandant en chef de l'Armée et secrétaire de la Commission militaire centrale, son nom est attaché aux victoires retentissantes des deux longues guerres de résistance contre le colonialisme français et l'impérialisme américain, de même qu'à la cause de la construction et de la défense de la Patrie. Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens reconnaissent hautement les contributions inestimables du général, tandis que les générations de cadres et de soldats de l'armée le vénèrent comme le "Grand Frère" de l'Armée populaire du Vietnam.

La visite d'État du président Matamela Cyril Ramaphosa au Vietnam revêt un jalon important pour les relations bilatérales. Il s'agit de la première visite d'un président sud-africain depuis dix-huit ans et de sa deuxième visite personnelle, la première en tant que vice-président il y a neuf ans. Cette visite fait suite à un entretien téléphonique historique tenu le 22 avril 2025 entre le secrétaire général du Comité central du Parti, Tô Lâm, et le président Ramaphosa.

Cet événement témoigne de l'importance particulière et de la détermination des deux nations à approfondir leurs liens. Au-delà de la consolidation de l'amitié traditionnelle, cette visite offre aux dirigeants l'opportunité d'évaluer de manière exhaustive la coopération existante et de tracer de nouvelles orientations pour la collaboration économique, commerciale et d'investissement. Cela permettra d'explorer de nouveaux potentiels pour une relation plus complète et approfondie à l'avenir.

