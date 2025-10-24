La participation du PM au 47e Sommet de l’ASEAN revêt une signification particulière

Le 47 e Sommet de l’ASEAN et les réunions connexes constituent les événements les plus importants et les plus vastes de l’année pour l’ASEAN. Ces rencontres rassemblent des dirigeants des pays membres, du Timor-Leste, des pays partenaires, ainsi que le secrétaire général des Nations unies et les représentants de nombreuses organisations internationales et régionales.

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh participera au 47e Sommet de l'ASEAN

>> Le Vietnam contribue à façonner l’avenir de l’ASEAN

>> Prochain Sommet de l'ASEAN : le Vietnam, moteur de croissance et d'équilibre stratégique

Photo : VNA/CVN

À la veille de la participation du Premier ministre Phạm Minh Chinh à ces événements, le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang, chef de la délégation vietnamienne auprès de l’ASEAN (SOM ASEAN), a accordé une interview à la presse, soulignant la portée et les attentes de cette mission.

Selon lui, ces sommets se tiennent à un moment charnière alors que l’ASEAN s’apprête à entrer dans une nouvelle phase de développement avec une vision renouvelée. Les dirigeants auront l’occasion d’échanger sur des orientations stratégiques, de consolider un environnement pacifique et stable propice à la croissance et de promouvoir une intégration régionale plus concrète et efficace.

Il a insisté sur trois axes majeurs mis en avant. Premièrement, ces réunions permettront de libérer le potentiel de développement de l’ASEAN, en concrétisant les objectifs fixés dans la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045.

Deuxièmement, avec l’adhésion officielle du Timor-Leste comme 11e membre, l’ASEAN étendra non seulement son espace géographique, mais réaffirmera également sa vitalité, son attractivité et son caractère inclusif.

Troisièmement, les sommets ouvriront de nouvelles perspectives de coopération avec les partenaires, au-delà des domaines traditionnels comme le commerce et l’investissement, vers des secteurs stratégiques tels que l’innovation, la transformation numérique et énergétique, la lutte contre le changement climatique et le développement durable.

A propos de la signification de cette mission du Premier ministre Pham Minh Chinh, Dang Hoàng Giang a précisé que du 26 au 28 octobre 2025, le chef du gouvernement conduirait une délégation vietnamienne de haut niveau au 47e Sommet de l’ASEAN et aux réunions connexes en Malaisie.

Il a indiqué que dans un contexte géostratégique en constante évolution, le Vietnam entendait jouer un rôle moteur pour renforcer la solidarité, l’autonomie stratégique et le rôle central de l’ASEAN. Le pays soutient pleinement l’intégration du Timor-Leste et continuera à l’accompagner dans son processus d’adhésion complète.

Le Vietnam proposera également des orientations concrètes pour la mise en œuvre efficace de la Vision 2045, afin de bâtir une ASEAN résiliente, dynamique, innovante et centrée sur les citoyens. Cela inclut le renforcement des liens internes, l’exploitation des accords de libre-échange, la promotion des nouvelles sources de croissance à travers des initiatives telles que l’accord-cadre sur l’économie numérique, le réseau électrique de l’ASEAN, ou encore les cadres sur l’économie bleue et circulaire.

Par ailleurs, le Vietnam réaffirmera son rôle de pont entre l’ASEAN et ses partenaires extérieurs, contribuant à consolider la position centrale du bloc dans l’architecture régionale. Il œuvrera à approfondir les relations de confiance, à mobiliser les ressources de coopération extérieure et à développer les partenariats dans des domaines d’avenir comme l’économie verte et numérique. Le Vietnam collaborera également avec les autres membres pour assurer le succès du Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande (1975–2025), en vue d’élever ce partenariat au rang de Partenariat stratégique global.

En marge des réunions, le Premier ministre Phạm Minh Chinh devrait avoir plusieurs entretiens bilatéraux avec les dirigeants de pays membres, de partenaires et d’organisations internationales, afin d’échanger des initiatives et de rechercher des solutions communes aux défis actuels auxquels fait face la région, a conclu Dang Hoàng Giang.

VNA/CVN