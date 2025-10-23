Le Vietnam attache une grande importance à l’amitié traditionnelle avec l’Afrique du Sud

Dans l’après-midi du 23 octobre à Hanoï, juste après la cérémonie d’accueil solennelle organisée au Palais présidentiel en faveur du président de la République d’Afrique du Sud, Matamela Cyril Ramaphosa, le président Luong Cuong s’est entretenu avec le dirigeant sud-africaine.

Luong Cuong s’est réjoui d’accueillir à nouveau le président Matamela Cyril Ramaphosa au Vietnam. Il l’a félicité pour les importantes réalisations de l’Afrique du Sud sous la direction du gouvernement d’unité nationale, et a exprimé sa conviction que le pays assumerait avec succès la présidence du G20 en 2025, qu’il organisera avec brio le premier Sommet du G20 en Afrique, et qu’il continuerait d’être une économie majeure du continent, jouant un rôle de premier plan sur la scène internationale.

Il a affirmé que, soixante-dix ans plus tard, l’esprit de solidarité reste intact et que le Vietnam attachait une grande importance à l’amitié traditionnelle avec l’Afrique du Sud – son premier partenaire africain avec lequel il a établi, dès 2004, un Partenariat pour la coopération et le développement.

Le dirigeant vietnamien a estimé que les deux pays avaient obtenu des résultats notables : confiance politique renforcée, coopération accrue à travers tous les canaux – Parti, État et Parlement – et développement constant des échanges économiques, faisant de l’Afrique du Sud l’un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam sur le continent africain. Les deux pays coopèrent également étroitement au sein des forums multilatéraux et sur les grandes questions régionales et internationales.

Le président Matamela Cyril Ramaphosa s’est déclaré heureux de revenir au Vietnam et a félicité le Vietnam à l’occasion du 80e anniversaire de sa Fête nationale, saluant la résilience du peuple vietnamien et les réalisations remarquables enregistrées par le pays au cours de ses 40 années de Renouveau (Đôi moi), notamment en matière de croissance économique et d’amélioration du niveau de vie.

Il a salué le rôle moteur du Vietnam dans la transformation numérique, ainsi que son initiative d’accueillir la Cérémonie de signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité.

Considérant le Vietnam comme un ami proche et un partenaire clé en Asie, le président Ramaphosa a affirmé que cette visite avait pour objectif de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays, dans le cadre d’une stratégie sud-africaine visant à diversifier ses marchés dans un contexte de profonds changements mondiaux.

Sur la base des relations historiques et des acquis de coopération, les deux dirigeants ont convenu d’achever les démarches nécessaires pour élever le cadre des relations bilatérales au rang de “Partenariat stratégique” en 2025. Ils ont convenu de mettre en œuvre plus efficacement les mécanismes existants et d’organiser prochainement de nouvelles sessions du Forum du partenariat intergouvernemental Vietnam–Afrique du Sud, des consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères, de la Commission mixte du commerce et du Dialogue sur la politique de défense.

Sur le plan économique, les deux pays ont convenu de faire du commerce et de l’investissement les moteurs centraux de leur coopération, en ouvrant davantage leurs marchés respectifs aux produits phares et aux entreprises de l’autre partie.

Ils ont également décidé de renforcer la coopération dans des domaines à fort potentiel tels que la défense, la sécurité, l’énergie, l’exploitation minière, l’industrie manufacturière, l’agriculture, le maintien de la paix, l’éducation, la formation professionnelle, les infrastructures et l’économie verte. Les deux pays favoriseront aussi les échanges culturels, artistiques, sportifs et touristiques afin d’approfondir la compréhension mutuelle entre leurs peuples, et s’efforceront de compléter le cadre juridique bilatéral, notamment à travers des accords sur l’entraide judiciaire, l’exploitation minière, la double imposition et l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires.

Concernant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux dirigeants ont affirmé leur volonté de coopérer étroitement au sein des forums multilatéraux, de promouvoir le règlement pacifique des différends et de respecter le droit international ainsi que la Charte des Nations unies.

Le président Ramaphosa a assuré que l’Afrique du Sud soutiendrait les candidatures du Vietnam aux organes onusiens.

De son côté, le Vietnam a invité l’Afrique du Sud à appuyer la position de l’ASEAN et du Vietnam sur la question de la Mer Orientale, en faveur du maintien de la paix, de la sécurité, de la liberté de navigation et de survol, et du règlement pacifique des différends conformément au droit international, à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

À l’issue de l’entretien, le président Luong Cuong et le président Matamela Cyril Ramaphosa ont rencontré la presse.

