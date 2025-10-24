Université de Sofia

Le chef du Parti aborde une nouvelle ère de partenariat stratégique avec la Bulgarie

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s'est rendu le 24 octobre à l'Université de Sofia et a prononcé un discours politique retraçant les 75 ans d'amitié entre le Vietnam et la Bulgarie vers un partenariat stratégique dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que sa visite en Bulgarie coïncidait avec le 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales. L'adoption récente d'une Déclaration commune sur l'établissement d'un partenariat stratégique marque une étape historique, a-t-il déclaré, la qualifiant d'engagement politique fort en faveur de la construction d'un avenir de paix, de stabilité et de prospérité.

En tant qu'ami proche de la Bulgarie, le Vietnam suit toujours avec satisfaction les réalisations remarquables de ce pays des Balkans, a-t-il déclaré, convaincu que le peuple bulgare poursuivra ses efforts de développement dans les années à venir.

Exprimant sa profonde gratitude aux générations de dirigeants des deux pays pour avoir entretenu sans relâche l'amitié traditionnelle bilatérale, il a déclaré que le Vietnam se souviendrait toujours de la Bulgarie comme l'un des tout premiers pays à avoir établi des relations diplomatiques avec lui, en 1950, alors que le peuple vietnamien luttait encore contre les envahisseurs et que la République démocratique du Vietnam nouvellement fondée avait besoin de reconnaissance et de soutien internationaux.

Évoquant l'histoire, il a rappelé la visite du Président Hô Chi Minh en Bulgarie en 1957, trois ans seulement après la victoire historique de Diên Biên Phu. Il a déclaré que cette visite avait consolidé les fondements de la confiance et de la sincérité, forgeant un lien profond entre les deux nations éprises de paix.

Il a souligné le soutien de la Bulgarie pendant la lutte post-réunification du Vietnam, citant des aides telles que les tablettes d'Anagin et les tissus à carreaux comme symboles durables de compassion et de solidarité face aux embargos et aux difficultés.

Avec l'élévation des relations au niveau de Partenariat stratégique, le leader du Parti a mis l'accent sur l'intégration mondiale du Vietnam, soulignant que le développement mutuel, le soutien et la poursuite résolue de la paix, de l'indépendance, de l'autonomie et de la prospérité serviront au mieux les intérêts de leurs peuples.

Les deux pays, a-t-il souligné, partagent de nombreuses vues communes sur la construction d'un ordre mondial juste et pacifique, ainsi que sur le soutien au libre-échange, au multilatéralisme et au respect de l'indépendance, de la souveraineté et des intérêts légitimes de toutes les nations.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, le Vietnam et la Bulgarie possèdent des atouts distincts qui peuvent se compléter efficacement, tels que les biens de consommation, la main-d'œuvre, les sciences et technologies et une agriculture de qualité. Il a souligné que la main-d'œuvre qualifiée et les prouesses technologiques de la Bulgarie, associées au dynamisme du marché vietnamien et à sa forte volonté de transformation numérique, constituent des catalyseurs de vastes opportunités de coopération, favorisant ainsi leur croissance et leur prospérité communes.

Définissant les priorités, le secrétaire général a appelé à un renforcement de la collaboration en matière de défense et de sécurité nationales, conformément au Partenariat stratégique, notamment dans les domaines de la cybersécurité, des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, de la lutte contre la criminalité transnationale, de l'industrie de la défense et de la formation du personnel de défense.

Il a appelé à faire des liens économiques, commerciaux et d'investissement un pilier central, faisant de la Bulgarie la porte d'entrée du Vietnam vers l'UE et du Vietnam le pont entre la Bulgarie et le marché de l'ASEAN, qui compte 700 millions de personnes.

Le dirigeant vietnamien a plaidé pour une coopération concrète dans les domaines des sciences et des technologies - une priorité stratégique pour la nouvelle phase -, ainsi que dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, du travail, de l'environnement et de la santé.

La secrétaire générale Tô Lâm a également souligné l'importance de renforcer les échanges intercommunautaires, interpersonnels, culturels, sportifs et touristiques, notamment parmi les jeunes, ainsi que la coordination au sein des forums multilatéraux mondiaux et régionaux.

Les deux pays partagent une confiance en l'avenir, considérant le partenariat stratégique Vietnam - Bulgarie comme un modèle d'amitié internationale sincère, efficace et durable au XXIe siècle, a-t-il déclaré.

Le dirigeant vietnamien s'est dit fermement convaincu que le partenariat stratégique bilatéral prospérera et portera ses fruits, servant les intérêts des deux peuples et contribuant à un monde de paix, de coopération et de développement durable.

À cette occasion, il a répondu à plusieurs questions des étudiants concernant le rôle de la science, de la technologie et de l'innovation, ainsi que les perspectives des liens entre l'éducation et la formation.

VNA/CVN