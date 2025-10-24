Le président Luong Cuong préside la cérémonie d'accueil pour António Guterres

Le président vietnamien Luong Cuong a présidé le 24 octobre, la cérémonie d'accueil pour le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam et de sa participation à la cérémonie d’ouverture de la signature de la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité, qui se tient à Hanoï du 24 au 25 octobre. Après la cérémonie d'accueil, les deux parties se sont entretenues.

Photo : VNA/CVN

La visite d'António Guterres coïncide avec le 80e anniversaire de la fondation de l'ONU (24 octobre 1945-2025) et le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2025), ce qui lui confère une profonde signification symbolique, reflétant le développement parallèle des deux parties et leur accord sur les valeurs et principes fondamentaux qui façonnent l'avenir.

Près de 50 ans après l'adhésion de Hanoï à la plus grande organisation multilatérale, les relations entre les deux parties continuent de se consolider et de se renforcer régulièrement. L'ONU a accompagné le Vietnam depuis la période de reconstruction nationale et de redressement post-guerre jusqu'à la période de levée de l'embargo et d'intégration internationale.

Parallèlement, le Vietnam a laissé une empreinte profonde en tant que membre proactif et actif, contribuant de plus en plus largement et substantiellement à toutes les activités des piliers de l'ONU liés au maintien de la paix, à la sécurité et à la coopération au développement.

L'élection du Vietnam comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour deux mandats, en 2008-2009 et en 2020-2021, constitue une étape marquante. Durant ces deux mandats, il a proposé de nombreuses initiatives et solutions aux enjeux mondiaux.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam occupe actuellement de nombreuses responsabilités internationales et postule activement à des postes au sein de nombreux mécanismes et organisations multilatéraux importants. Le Vietnam participe activement aux opérations de maintien de la paix de l'ONU et, en dix ans (2014-2024), a déployé près de 1.100 officiers et soldats en mission au Soudan du Sud, en République centrafricaine, à Abyei et au siège de l'ONU, apportant un soutien concret et rapproché aux populations locales, devenant des "messagers de la paix" sur chaque lieu de déploiement. Ces contributions ont rehaussé l'image et la réputation du Vietnam auprès des partenaires internationaux.

À cet égard, la visite officielle d'António Guterres au Vietnam et sa participation à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité constituent une étape importante dans un contexte mondial confronté à de nombreux défis interdépendants tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles, la sécurité énergétique et alimentaire, et les épidémies.

Cet événement témoigne de l'estime que l'ONU porte au Vietnam et, par la même occasion, réaffirme la place centrale qu'occupe l'organisation mondiale dans la politique étrangère du pays asiatique, reflétant le soutien de Hanoï au multilatéralisme et à la coopération multilatérale.

VNA/CVN



