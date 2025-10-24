Vietnam - ONU

Entretien entre le SG de l’ONU, António Guterres, et le président Luong Cuong

À l’invitation du président Luong Cuong, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, est arrivé à Hanoï pour une visite officielle de deux jours au Vietnam. Il participera à la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité.

Après la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, tenue le 24 octobre, les deux dirigeants se sont entretenus.

Lors de leur entretien, le président Luong Cuong a souligné que la visite du secrétaire général de l’ONU, Anónio Guterres, revêtait une signification particulière, illustrant le parcours de développement commun entre le Vietnam et l’ONU. Il a également exprimé sa reconnaissance pour le soutien constant de l’ONU au cours des cinq dernières décennies et pour l’appui personnel que le secrétaire général Guterres a apporté au Vietnam.

Affirmant la volonté du Vietnam de continuer à contribuer de manière active et responsable à la paix, à la stabilité et au développement, tant dans la région que dans le monde, Luong Cuong a proposé cinq axes prioritaires pour renforcer la coopération avec l’ONU. À ce propos, le Vietnam est prêt à accueillir des sièges d’organes ou d’institutions de l’ONU sur son territoire. La coopération stratégique devra se concentrer sur des domaines clés tels que la science, la technologie, l’innovation, le développement de ressources humaines de haute qualité, ainsi que la lutte contre le changement climatique et les catastrophes naturelles. Le chef de l’État vietnamien a également réaffirmé la volonté du Vietnam de s’impliquer davantage dans les opérations de maintien de la paix, de renforcer la lutte contre la criminalité transnationale et la cybercriminalité, et de consolider la coopération ASEAN - ONU.

De son côté, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a salué le rôle, la position et la crédibilité du Vietnam ainsi que ses contributions remarquables dans l’ensemble des domaines prioritaires de l’ONU.

Il a mis en avant l’accueil à Hanoï de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité et la participation active du Vietnam aux missions de maintien de la paix.

Il a affirmé que les Nations unies continueront d’accompagner, de soutenir et de prêter une attention particulière aux priorités de développement du Vietnam.

Antonio Guterres a assuré que l’ONU continuerait à accompagner et soutenir les priorités de développement du Vietnam. Il espère que notre pays renforcera sa voix et son influence au sein de l’ONU, jouant un rôle de pionnier dans la construction d’un monde multipolaire.

S’agissant des questions régionales et internationales, les deux parties ont convenu de renforcer le multilatéralisme, avec l’ONU comme centre de gravité, tout en soulignant l’importance du droit international, de la solidarité et de la coopération. Antonio Guterres a également appelé à intensifier la coopération ASEAN - ONU, en soutenant le rôle central de l’ASEAN dans la sécurité et le développement de l’Asie du Sud-Est, ainsi que ses efforts pour maintenir la paix et la stabilité dans la région.

Luong Cuong et Antonio Guterres ont insisté sur la nécessité de garantir la paix, la sécurité et la liberté de navigation maritime et aérienne en mer Orientale, et de résoudre les différends de manière pacifique, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

À l’issue de leur entretien, le président de la République, Luong Cuong, et le secrétaire général des Nations unies António Guterres ont salué les résultats des échanges, marqués par l’amitié, la confiance et la compréhension mutuelles, contribuant ainsi à approfondir davantage les relations de coopération globale entre le Vietnam et les Nations unies.

