Déclaration conjointe Vietnam - Afrique du Sud

À l’invitation du président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong, le président de la République d’Afrique du Sud, Matamela Cyril Ramaphosa, a effectué une visite d’État au Vietnam du 23 au 24 octobre 2025.

À cette occasion, les deux parties ont publié une Déclaration conjointe, dont voici le texte intégral présenté par l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Dans le cadre de cette visite, le président sud-africain a eu un entretien avec le président de la République Luong Cuong, et a eu des rencontres avec le Premier ministre Pham Minh Chinh ainsi qu’avec le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Les présidents Luong Cuong et Cyril Ramaphosa ont hautement apprécié les relations d’amitié traditionnelle et les liens historiques étroits entre le Vietnam et l’Afrique du Sud.

Les deux dirigeants se sont félicités du développement positif des relations bilatérales depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1993 et du Partenariat pour la coopération et le développement en 2004.

Les deux chefs d’État ont réaffirmé leur engagement à approfondir davantage la confiance politique, à étendre l’ampleur et la portée de la coopération dans un esprit de globalité, de substance et d’efficacité accrues dans tous les domaines.

Ils sont convenus de travailler à l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique, et d’achever les procédures nécessaires à cette fin au cours de l’année 2025.

Sur la base des bonnes relations bilatérales existantes, les deux parties sont convenues de maintenir des échanges réguliers de visites à haut niveau et à tous les échelons.

Les deux dirigeants ont salué la diversité des mécanismes de coopération entre les deux pays et ont affirmé leur volonté de renforcer le dialogue bilatéral dans le cadre des mécanismes existants tels que le Forum de partenariat intergouvernemental Vietnam - Afrique du Sud, les consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères, la Commission mixte du commerce et le Dialogue sur la défense.

Les deux chefs d’État ont réaffirmé que la coopération économique constitue un pilier essentiel des relations bilatérales.

Les deux parties sont convenues de promouvoir la coopération dans tous les domaines, notamment la politique, la diplomatie, la défense, la sécurité, le droit et la justice, le commerce et l’investissement bilatéral, la science, la technologie, la transformation numérique, l’agriculture, l’environnement, la lutte contre le changement climatique, la conservation de la biodiversité, la protection de la faune sauvage, le développement des entreprises, l’exploitation minière, l’éducation, la formation, la culture et le tourisme.

Elles ont également convenu de mettre en valeur le rôle de passerelle régionale de chacun des deux pays, en tirant parti des accords de libre-échange de l’ASEAN et de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), ainsi que d’autres accords commerciaux régionaux.

S’appuyant sur la dynamique positive des relations bilatérales et les résultats obtenus lors de la 6ᵉ réunion du Forum de partenariat intergouvernemental Vietnam - Afrique du Sud en décembre 2024, les deux dirigeants ont convenu de poursuivre l’expansion et l’approfondissement du potentiel de coopération.

Ils ont salué la décision du Vietnam d’accueillir la 7ᵉ réunion du Forum en 2026, considérant ce mécanisme comme un instrument important pour consolider davantage le dialogue et la coopération stratégique entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont apprécié les résultats du Forum économique Vietnam - Afrique du Sud, organisé à l’occasion de la visite, en présence du président Cyril Ramaphosa, de plusieurs dirigeants de haut niveau, de responsables ministériels ainsi que de représentants du monde des affaires des deux pays.

Ce forum a constitué une opportunité pour les entreprises des deux parties d’explorer des perspectives de coopération, en tirant parti des avantages géographiques et économiques respectifs du Vietnam et de l’Afrique du Sud en tant que portes d’entrée régionales.

Les deux parties ont constaté de nombreuses convergences de vues sur les grandes questions internationales et ont affirmé leur soutien à un rôle et à une voix accrus des pays de l’hémisphère Sud dans les relations internationales.

Les deux chefs d’État ont réaffirmé l’engagement de leurs pays en faveur du multilatéralisme, du plein respect de la Charte des Nations unies et du droit international, et ont souligné la nécessité de promouvoir des réformes équitables et efficaces de la gouvernance mondiale, afin de répondre aux aspirations et de renforcer le rôle des pays en développement.

Le président Luong Cuong a félicité l’Afrique du Sud pour l’organisation réussie des conférences tenues dans le cadre de sa présidence du G20 en 2025, et s’est dit convaincu que l’Afrique du Sud saura également assurer avec succès le Sommet du G20 prévu en novembre 2025, ainsi que la présidence de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) en 2026.

L’Afrique du Sud a hautement apprécié l’engagement fort du Vietnam en faveur du renforcement de la coopération multilatérale, ainsi que ses contributions substantielles aux efforts mondiaux en matière de développement durable, illustrées par l’organisation du 4e Sommet du Forum de partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux (P4G) en avril 2025, et par l’accueil de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï) en octobre 2025.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur soutien au rôle central de l’Union africaine et de l’ASEAN dans les affaires régionales et sont convenus d’explorer des formes de coopération renforcée entre les pays d’Asie et d’Afrique, ainsi que dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

Le Vietnam a réitéré son soutien à l’Afrique du Sud dans le renforcement de sa coopération avec l’ASEAN et ses États membres, notamment dans les domaines d’intérêt commun, en conformité avec le potentiel et les atouts de chaque partie.

De son côté, l’Afrique du Sud a exprimé son soutien à la coopération accrue du Vietnam et à sa contribution active à la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

L’Afrique du Sud a réaffirmé son respect pour la position de principe de l’ASEAN, consistant à régler pacifiquement les différends sur la base de la Charte des Nations Unies et du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et d’autres instruments pertinents.

Les deux dirigeants ont salué la dynamique positive des relations bilatérales et ont constaté les progrès réalisés dans la finalisation de plusieurs documents importants entre les deux pays.

Ils ont convenu de viser la signature de ces documents en 2025, témoignant ainsi de leur engagement commun à promouvoir davantage la coopération bilatérale.

Le président Cyril Ramaphosa a remercié le président Luong Cuong et les dirigeants vietnamiens pour l’accueil chaleureux et empreint de respect qui lui a été réservé, soulignant l’importance du Partenariat pour la coopération et le développement Vietnam - Afrique du Sud, ainsi que les liens d’amitié particuliers entre les dirigeants et les peuples des deux pays.

Le président Cyril Ramaphosa a cordialement invité le président Luong Cuong et les hauts dirigeants vietnamiens à effectuer une visite officielle en Afrique du Sud à une date mutuellement convenable.

Le président Luong Cuong a remercié chaleureusement son homologue pour cette invitation et a proposé de confier aux organismes compétents des deux pays la coordination de cette visite par la voie diplomatique.

