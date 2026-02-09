Le président israélien entame une visite en Australie

Le président israélien Isaac Herzog est arrivé le 9 février au matin à Sydney pour entamer une visite de quatre jours en Australie destinée à manifester son soutien à la communauté juive après l'attentat terroriste perpétré à Bondi Beach en décembre dernier, mais qui a également suscité la controverse en raison de la politique d'Israël à l'égard des Palestiniens.

>> Israël déclare que l'évacuation de la ville de Gaza est "inévitable"

>> Le Premier ministre britannique exhorte Israël à changer de cap à Gaza

>> Accord Hamas - Israël: les principales réactions dans le monde

M. Herzog a déclaré dans un communiqué qu'il se rendrait dans les communautés juives à travers l'Australie afin d'"exprimer sa solidarité et de donner du courage à la communauté suite à l'attaque", selon l'Australian Broadcasting Corporation (ABC). Invité par le gouverneur général et le Premier ministre australiens, le président Herzog devrait assister à d'importants événements communautaires avec les dirigeants de la communauté juive australienne et rencontrer des personnalités politiques de haut rang. Dans le même temps, cette visite de M. Herzog a également suscité l'opposition de certains groupes australiens et de membres du public en raison de la politique et des actions d'Israël envers les Palestiniens. Le 14 décembre dernier, une fusillade de masse ayant visé une célébration juive a eu lieu à Bondi Beach, à Sydney, faisant 16 morts, dont l'un des deux auteurs présumés. Le gouvernement australien a déclaré que cette attaque était un acte terroriste inspiré par l'idéologie du groupe extrémiste État islamique.

Xinhua/VNA/CVN