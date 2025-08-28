Israël déclare que l'évacuation de la ville de Gaza est "inévitable"

Le porte-parole de l'armée israélienne Avichay Adraee a déclaré le 27 août que l'évacuation de la ville de Gaza était "inévitable", exhortant ses habitants à se diriger vers le Sud avant "la prochaine étape de la guerre".

Photo : AFP/VNA/CVN

"Chaque famille qui se déplace vers le Sud recevra l'aide humanitaire maximale actuellement en cours de préparation", a déclaré M. Adraee dans un message vidéo publié en arabe sur le réseau social X. Il a affirmé que l'armée apportait des tentes et préparait des sites pour les centres de distribution d'aide, les conduites d'eau et d'autres installations.

M. Adraee a démenti ce qu'il a qualifié de "fausses rumeurs" selon lesquelles il n'y aurait plus de place dans le Sud, affirmant qu'il existait "de vastes zones vides" dans les camps du Centre de la bande de Gaza et à al-Mawasi.

L'offensive prévue, qui en est déjà à ses débuts selon l'armée, implique un déplacement massif de population et la destruction du principal centre urbain de Gaza, où la famine fait déjà rage. Les organisations de défense des droits humains et les responsables de l'aide humanitaire ont averti que le transfert des centaines de milliers de personnes déplacées vers les camps du Centre de la bande de Gaza et l'étroite bande côtière d'al-Mawasi risquait d'entraîner une surpopulation extrême. Cette zone ne couvre que quelques kilomètres carrés et manque d'infrastructures de base, ce qui fait craindre des épidémies et une aggravation de la famine.

Les frappes intensives se sont poursuivies toute la nuit à Khan Younès, dans le Sud de la bande de Gaza, et dans le Nord. L'armée a déclaré que les troupes de la brigade Givati menaient des opérations à Jabaliya et dans la banlieue de la ville de Gaza afin d'étendre leur offensive et d'empêcher les militants de se regrouper.

Dix Palestiniens, dont deux enfants, sont morts de faim au cours des dernières 24 heures, portant à 313 le nombre de décès dus à la famine et à la malnutrition, ont déclaré les autorités sanitaires de la bande de Gaza.

Xinhua/VNA/CVN