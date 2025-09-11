Le Premier ministre britannique exhorte Israël à changer de cap à Gaza

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a rencontré mercredi 10 septembre le président israélien Isaac Herzog à Downing Street et a fermement condamné la récente frappe israélienne à Doha, au Qatar, la qualifiant de " totalement inacceptable ", a dit le porte-parole de Downing Street.

Photo : AFP/VNA/CVN

M. Starmer a déclaré que ces frappes constituent "une violation flagrante de la souveraineté d'un partenaire clé" et ne contribuent en rien à faire avancer la paix que "nous souhaitons tous désespérément voir s'instaurer".

Abordant la situation à Gaza, le Premier ministre a exprimé sa profonde inquiétude et a exhorté Israël à changer de cap. Il a souligné qu'Israël doit autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire dans le territoire et mettre fin à ses opérations offensives afin d'empêcher l'aggravation de ce qu'il a qualifié de "famine provoquée par l'homme".

Les deux dirigeants sont convenus que les otages enlevés par le Hamas il y a près de deux ans doivent être libérés. M. Starmer a également présenté ses condoléances après l'attentat meurtrier perpétré lundi 8 septembre à Jérusalem.

L'Union européenne et les Nations unies, ainsi que plusieurs gouvernements européens, dont celui du Royaume-Uni, ont durci cette semaine leur position face à l'escalade militaire d'Israël au Moyen-Orient après les frappes aériennes menées mardi après-midi 9 septembre contre le Qatar.

Xinhua/VNA/CVN