Le dirigeant Tô Lâm en Chine, un moment fort particulier dans les liens bilatéraux

>> Déclaration commune Vietnam - Chine

>> Un nouveau chapitre dans les relations Chine - Vietnam s'est ouvert

>> Un nouveau jalon pour les relations de bon voisinage entre le Vietnam et la Chine

Le dirigeant vietnamien a débuté sa visite d’État en Chine par une étape à Guangzhou, province du Guangdong, avant de se rendre à Pékin, a dit le Professeur associé-Docteur Vu Minh Khuong à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), notant que ce déplacement a attiré une grande attention de la communauté internationale.

Photo : VNA/CVN

Cela montre que les relations entre les deux pays sont construites au prix du sang et des sacrifices des générations de révolutionnaires, que le Vietnam est très fidèle dans ses relations avec son pays ami et souhaite également que celui-ci témoigne d’une coopération bilatérale sincère à l’avenir, a-t-il analysé.

L’expert a estimé que le plus grand résultat de cette visite est une vision commune très profonde selon laquelle le Vietnam et la Chine avanceront ensemble vers la prospérité dans deux à trois décennies et seront un modèle pour le monde sur ce que les deux pays puissent surmonter leurs différences et construire un avenir brillant pour chaque pays, ainsi que pour l’ensemble de la région et du monde.

Le Vietnam et la Chine ont besoin de grands ouvrages et de projets symboliques supérieurs aux attentes pour renforcer l’instauration de la confiance, l’engagement à long terme et avancer ensemble vers la prospérité, a-t-il déclaré.

Selon Vu Minh Khuong, pour construire une confiance mutuelle, le Vietnam et la Chine ont besoin de ouvrages symboliques, des ouvrages scientifiques et techniques, des projets dépassant les attentes, comme l’a proposé le secrétaire général et président Tô Lâm à la Chine.

Si les projets de réseaux de métro à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville atteindraient dans 10 à 15 années la même qualité que ceux dans les grandes agglomérations chinoises comme Shenzhen et Shanghai, ils seront des symboles de l’amitié et de l’engagement à long terme à tracer ensemble le chemin vers la prospérité.

VNA/CVN