Une délégation du PCV en visite en Argentine

Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par le membre de son Bureau politique, secrétaire de son Comité central et président de sa Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, Nguyên Trong Nghia, a effectué une visite de travail en Argentine, du 21 au 24 août.

>> Commémoration du SG Nguyên Phu Trong, en France, en Argentine et en Afrique du Sud

>> Le potentiel de coopération entre le Vietnam et l’Argentine reste très important

>> En Argentine, un séminaire met en lumière la pensée Hô Chi Minh

Photo : VNA/CVN

Durant son séjour, la délégation du PCV a eu des entretiens et séances de travail avec le secrétaire général par intérim du Parti communiste argentin, Jorge Kreyness ; le secrétaire général du Parti communiste d'Uruguay, Juan Castillo ; le président de la Commission des affaires extérieures du Parti justicialiste et ancien ministre argentin de la Défense et des Affaires étrangères, Jorge Taiana ; la vice-présidente de la Commission de l'éducation de la Chambre des députés argentine et du groupe d'amitié parlementaire Argentine - Vietnam, Blanca Ines Osuna ; le président de l'Institut culturel Argentine - Vietnam, Poldi Sosa ; des responsables de la province de Buenos Aires, du ministère argentin des Relations extérieures, du Commerce international et du Culte.

La délégation vietnamienne a également assisté à un séminaire international intitulé "Le Président Hô Chi Minh et les relations entre le Vietnam et l'Amérique latine". Elle est allé fleurir le mémorial du Président Hô Chi Minh à Buenos Aires avant de se rendre à l'ambassade du Vietnam.

VNA/CVN