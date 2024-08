Un responsable du Parti reçoit l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam

Jeudi matin 7 août, à Hanoï, Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti, a reçu l'ambassadeur des États-Unis, Marc Knapper.

Nguyên Trong Nghia a affirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme un partenaire stratégiquement important. Les relations Vietnam - États-Unis sont entrées dans un nouveau chapitre positif et prometteur.

Il a proposé que les États-Unis continuent de soutenir le Vietnam dans la formation de ressources humaines de haute qualité ; de créer des conditions favorables à la coopération entre les universités, les instituts technologiques et les organisations commerciales des deux pays.

Il a souhaité que l'ambassadeur et l'ambassade des États-Unis au Vietnam continuent d'être un pont pour promouvoir les relations bilatérales, contribuant à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles.

L'ambassadeur Marc Knapper a annoncé que les agences, ministères et secteurs des deux pays travaillaient en étroite collaboration pour réaliser la Déclaration commune des hauts dirigeants des deux pays sur l’élévation des relations au niveau d'un partenariat stratégique intégral. Il s'est engagé à promouvoir la coopération pour approfondir les résultats obtenus et à élargir la coopération bilatérale dans les domaines potentiels.

Les deux parties ont affirmé que les bonnes relations entre les deux pays résultaient des aspirations légitimes des peuples des deux pays et mettaient en oeuvre la vision, les objectifs et les efforts des dirigeants des deux pays. Elles ont convenu que les relations Vietnam - États-Unis seraient un moteur de prospérité et de sécurité dans l'une des régions les plus importantes du monde, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement durable.

